Genesis Krypton 555 i Krypton 750 – recenzja myszek

Masz wolną stówkę? A może trochę więcej? Jeżeli właśnie tyle wynosi Twój budżet na zakup nowej myszki komputerowej to poniższy artykuł jest dla Ciebie. Przyjrzeliśmy się w nim dwóm urządzeniom marki Genesis, które mają kilka wspólnych cech. Mowa tutaj przede wszystkim o zastosowanych materiałach i ergonomii. Oba urządzenia przeznaczone są dla graczy, a wbudowane funkcje mają zapewnić jak najwydajniejsze korzystanie z nich. Jeżeli jesteście ciekawi jakie są różnice pomiędzy urządzeniami i czy warto dopłacić do droższej wersji oznaczonej numerkiem 750 to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Oba gryzonie przyjechały do nas w szarych, niewielkich pudełkach na których umieszczono zdjęcie urządzenia oraz wymieniono najważniejsze kwestie techniczne. Całość jest bardzo dobrze zabezpieczona i nie ma powodu do obaw o uszkodzenie w czasie transportu. W komplecie poza samą myszką z kablem, znajdziemy także instrukcję obsługi, gwarancję oraz dodatkowe ślizgacze. W pudełku od 750tki mamy dodatkowo pełny panel obudowy oraz ciężarki.

Zacznijmy od kilku słów na temat modelu Krypton 555, którego wymiary to 128 x 68 mm, a wysokość w najwyższym punkcie wynosi 42 mm. Górna część obudowy w całości jest perforowana, a otwory mają kształt heksagonalny. Do dyspozycji mamy oczywiście dwa główne przyciski oraz przełącznik do zmiany DPI oraz podświetlenia. Po bokach urządzenia znajdujemy paski z wypustkami, które mają zapewnić lepszy chwyt i kontrolę nad Kryptonem. Oczywiście na prawym boku nie zabrakło dwóch dodatkowych guzików.

Co ciekawe spód gryzonia jest także perforowany, co ma na celu obniżenie jego wagi. Poza tym znajdujemy tam także sensor optyczny PAW3333, a także dwa sporej wielkości ślizgacze. Dodatkowo mamy tutaj także przełącznik LED, za pomocą którego możemy wyłączyć podświetlenie scrolla oraz strefę podświetlenia PRISMO. Jeżeli jednak chcemy żeby ta druga pozostała włączona to musimy skierować się do dedykowanej aplikacji o czym wspomnimy dalej.

Urządzenie jest profilowane, w związku z czym przyjemność z użytkowania będą czerpały tylko osoby praworęczne. A jest naprawdę dobrze, ponieważ waga gryzonia to około 70 gramów, a zastosowany tutaj kabel dobrze się układa i nie przeszkadza podczas pracy. Ten został dodatkowo opleciony materiałem.

W tym momencie warto wspomnieć, że Krypton 750 nie jest profilowany. Oznacza to, że korzystanie z myszki przez osoby praworęczne, jest tak samo wygodne jak przez osoby leworęczne. Niestety problem może pojawić się kiedy zorientujemy się, że przyciski boczne znajdują się pod kciukiem prawej dłoni. Sama mysz jest bardzo ładna, zgrabna i dobrze spasowana.

Pomimo budżetowego charakteru myszy Krypton 555 mamy tutaj zastosowane podświetlenie, które podzielono na dwie strefy. Polega to na tym, że scroll oraz logotyp Genesis są podświetlone na kolor, który informuje nas o aktualnym ustawieniu DPI. Ta strefa nie oferuje żadnych efektów, po prostu podświetlenie na dowolny, stały kolor. Nie powinniśmy być jednak tym zawiedzeni, ponieważ druga strefa iluminacji jest zastosowana w dolnej części gryzonia. Obwódka, znajdująca się przy samej podkładce zapewnia 11 efektów świetlnych, dla których możemy zmienić tempo działania, intensywność podświetlenia oraz jego kolor.

Genesis nazwał efekt podświetlenia PRISMO, co oznacza, że kolory zmieniają się płynnie korzystając z całej dostępnej palety. Można powiedzieć, że jest to coś na wzór efektu tęczy. Co ciekawe Krypton 750 również oferuje ten tryb, jednak w nim ograniczono liczbę efektów do 9.

Kiedy już jesteśmy przy budowie myszy to warto podkreślić, że Genesis zastosował tutaj dobrze nam znane przełączniki Kailh, których żywotność jest szacowana na 60 milionów kliknięć. To oznacza tylko tyle, że powinny pozwolić na kilka dobrych lat pracy. Można mieć drobne uwagi do rolki, która pracuje płynnie, jednak przy przewijaniu wyczuwalne jest jej lekkie przesuwanie się na boki, co jest również słyszalne. Nie jest to może coś co wyjątkowo przeszkadza, ale jednak występuje.

Oczywiście do myszki Krypton 555 nie zabrakło sterowników, w których możemy ustawić wszystkie potrzebne nam ustawienia. Samą aplikację pobierzemy bezpośrednio ze strony producenta. Z istotniejszych funkcji warto odnotować, że mamy możliwość zaprogramowania każdego z siedmiu przycisków, wybór trybów podświetlania oraz przygotować sekwencje makro. Wszystkie ustawienia zapisujemy w wewnętrznej pamięci myszy, przez co podłączając Krypton 555 lub 750 do innego komputera będziemy mogli nadal cieszyć się naszymi ustawieniami.

Oczywiście sterowniki są także przygotowane do modelu Krypton 750, i tutaj także mamy szerokie możliwości konfiguracji. Warto wspomnieć przede wszystkim o dostępnie do ośmiu profilów. Do każdego z nich możemy ustawić inną ilość DPI i oznaczyć wybranym przez nad kolorem. Mamy też możliwość zmiany szybkości próbkowania w zakresie od 125 do 1000 MHz (jest to też dostępne poprzez suwak, który znajdziemy na spodzie gryzonia).

Krypton 555, który kosztuje niespełna 100 złotych to nadal produkt dla graczy, gdzie zastosowano wspomniany sensor PAW3333. Idąc dalej, możemy podkreślić, że ten sam model jest wykorzystywany w 70 złotych droższym Krypton 750. To naprawdę dobry wybór – nie zawiódł nas on zarówno w grach strategicznych, jak i strzelankach. Nasze polecenia były prawidłowo odczytywane, a my nie zauważyliśmy żadnych opóźnień czy błędnych ruchów. Oznacza to, że sensor ten sprawdzi się nawet w czymś więcej niż tylko amatorskiej rozgrywce.

Kiedy już jesteśmy przy sensorze warto sobie powiedzieć, że pozwala on na zmianę DPI w zakresie od 200 do 8000 DPI. Możemy wybrać odpowiednią wartość w oprogramowaniu, w skoku co 100. Sensor ten zapewnia akceleracje na poziomie 35G, a maksymalna prędkość śledzenia wynosi 300 IPS (7,62 ms/s).

Dużą zaletą Krypton 750 jest możliwość dopasowania wagi do naszych preferencji. Możemy dostać ekstremalnie lekką konstrukcję poprzez zastosowanie dziurawego korpusu (58 gramów), jeżeli jednak dodamy do tego ciężarki to mamy 74 gramy, a dodatkowo możemy zwiększyć wagę o 4 gramy poprzez zamontowanie pełnego korpusu. W komplecie mamy 12 ciężarków, a cała kasetka z nimi waży 16 gramów. Wspomniane korpusy różnią się także podświetleniem, ponieważ ten perforowany pozwala na ujawnienie świecącego logo Genesis, natomiast pełny je zasłania i musimy zadowolić się logiem nadrukowanym na górną obudowę.

Podsumowanie

Jeżeli Twój budżet jest ograniczony do stówki, to bez zastanowienia możesz stawiać na Kryptona 555, to bardzo dobry wybór w tej cenie. Zapewnia on spore możliwości, efektowne podświetlenie i wysoką ergonomię. Jest to jednak produkt dedykowany tylko osobom praworęcznym. Jeżeli masz nieco więcej odłożonych pieniędzy w skarbonce to pomyśl o Krypton 750, która także oferuje ażurową konstrukcję i dostępna jest w czarnym i białym kolorze. Możemy regulować jej wagę w zakresie od 58 do 76 gramów. Do obu urządzeń przygotowano intuicyjne oprogramowanie, które pozwala nam ustawić poszczególne aspekty związane z pracą gryzonia. Zarówno 555tka i 750tka to solidne opcje, które sprawdzą się wśród graczy, którzy nadal preferują myszki przewodowe.