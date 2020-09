Dream Machines DM2 Supreme – test myszki

Sprawdziliśmy w jaką stronę poszła kolejna generacja myszki DM2 od polskiego producenta Dream Machines. Po dwóch udanych wersjach przyszedł czas na kolejną, która ma pozwolić na wielogodzinne granie bez zmęczenia nadgarstków. Nowy sprzęt ma być połączeniem znanego kształtu, wydajnych podzespołów oraz przystępnej ceny. Co więcej mówi się tutaj o urządzeniu stworzonym przez profesjonalistów dla profesjonalistów, co ma sugerować duże możliwości tytułowego gryzonia. Czy jest tak w rzeczywistości? Przez kilka tygodni mieliśmy okazję sprawdzić jakie walory gwarantuje nam DM2 Supreme i czy warto po nią sięgnąć. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w białe pudełko, które dobrze zabezpiecza sprzęt podczas transportu. Nie zajmuje ono dużo miejsca, a na swoich ściankach zawiera wyłącznie szkice myszy. W środku znajdujemy otulonego w gąbkę gryzonia, instrukcję oraz zapasową parę ślizgaczy. To podstawowe wyposażenie, którego oczekiwaliśmy.

Po wyjęciu DM2 Supreme z opakowania mamy wrażenie, że kształt i budowa tego urządzenia są nam już dobrze znane. Całość jest bardzo ergonomiczna, jednak w stosunku do poprzedników popełniono kilka zmian. Mowa tutaj przede wszystkim o modyfikacji kabla. Teraz mamy do czynienia ze znaną i coraz bardziej popularną sznurówką. Do tego postawiono tutaj na sensor optyczny marki Pixart, a dokładniej PMW3389. To wszystko otrzymujemy w cenie niespełna 150 złotych, czyli bardzo atrakcyjnej. Z drugiej strony obecnie na rynku mamy więcej tego typu urządzeń przez co DM ma niełatwy orzech do zgryzienia. Dalej sprawdziliśmy czy mają realne szanse na sukces.

Urządzenie w całości utrzymane jest w czarnym kolorze, a do tego posiadania podświetlaną rolkę i logo z tyłu. Materiał, z którego została wykonana jest przyjemny w dotyku, gładki i mocno gumopodobny. Wszystkie elementy zostały odpowiednio spasowane, nic nie skrzypi, ani nie jest luźne. Wymiary nowego gryzonia to 131 x 84 x 39 mm przy wadze 94 gramy, co oznacza, że nie mamy do czynienia z dużą myszką. Z drugiej strony jest tak zbudowana, że każdy z naszych palców znajdzie na niej miejsce, a do przesunięcia nie musimy używać dużej siły. Nie musimy obawiać się o komfort użytkowania, ponieważ to naprawdę jedna z najwygodniejszych konstrukcji jakie powstały. Zdecydowanie preferowany jest tutaj chwyt typu palm. Całość jak widzicie jest profilowana, więc z myszy skorzystają wyłącznie użytkownicy praworęczni.

Dream Machines stawia w swoich urządzeniach wskazujących na przełączniki marki Huano, które są mniej znane niż Omron, ale w praktyce okazują się również bardzo wydajne. Możemy też spotkać się z opiniami, że sprawują się one nawet lepiej od swoich popularnych rywali. Ich żywotność oceniania jest na 20 milionów kliknięć, co oczywiście będzie w pełni wystarczające. Ich głośność pracy można ocenić jako przeciętną, ale na pewno nie należą do najcichszych. Mają one również głęboki skok, co w przypadku klawiszy bocznych może nieco przeszkadzać. Kolejne dwa przyciski umieszczono nad rolką i służą one do zmiany wartości DPI sensora optycznego. Ich kształt sprawia, że nie pomylimy się w którą stronę chcemy przełączyć profil. Na koniec pozostała nam rolka, która pracuje płynnie, ma bardzo cichy skok i może także działać jako siódmy przycisk.

Na spodzie DM2 Supreme umieszczono cztery teflonowe ślizgacze, czyli dokładnie tak samo jak u poprzedników. Zapewniają one odpowiedni ślizg po podkładkach materiałowych, jak i po blacie biurka czy stołu. Istotne, że są grube i po kilku tygodniach używania nadal były w dobrej kondycji. Na pochwałę zasługuje na pewno kabel, który jest elastyczny i miękki. Został on wykonany z materiału, który dobrze zabezpiecza przewód, ale także pozwala nam na wygodną pracę (prawie jak bezprzewodową). Jego długość to 1,8 metra, a na końcu umieszczono pozłacany wtyk USB.

Bardzo ważnym aspektem w przypadku DM2 Supreme jest dedykowana aplikacja, co zapewne docenią osoby grające w tytułu RPG czy MMO. Oprogramowanie prezentuje się całkiem nieźle, jest intuicyjne i zapewnia nam dostęp do najpotrzebniejszych funkcji. Na chwilę obecną nie jest jednak dostępne w polskiej wersji językowej. Warto podkreślić przede wszystkim możliwość tworzenia makr i przypisywania funkcji do poszczególnych przycisków. Nie zabrakło także opcji zmiany podświetlenia i wartości DPI dla konkretnych profilów. Tu warto wspomnieć, że wraz ze zmianą wartości DPI zmieniamy także kolor podświetlenia przez co będziemy mogli łatwo ocenić w jakim trybie obecnie pracujemy. Z innych funkcji warto wspomnieć o zmianie częstotliwości próbkowania, wysokości LOD czy szybkości samego kursora.

Na spodzie widzimy oczko sensora optycznego Pixart PMW 3389, który przez wielu użytkowników uważany jest za najlepszy na rynku. Model ten nie wykazuje żadnej akceleracji, interpolacji czy jitteringu. Działa on świetnie na najróżniejszych powierzchniach od podkładek materiałowych, po szklane. Jego praca charakteryzuje się wysoką precyzją, przez co jest idealnym wyborem dla graczy. W testach syntetycznych sprawdziliśmy czy częstotliwość raportowania 1000 Hz jest prawdziwa i okazuje się, że tutaj wszystko jest w należytym porządku. Jakiekolwiek niedokładności zaczynają się od rozdzielczości 12000 DPI, co jest wartością bardzo rzadko używaną. Pomimo dosyć mało gamingowego kształtu sprzęt ten jednak w grach spisuje się doskonale i jeżeli właśnie z taką myślą chcecie kupić DM2 Supreme to będzie to dobry wybór.

Podsumowanie

DM2 Supreme to zarówno elegancka, jak i nowoczesna mysz, która może się podobać i nieźle prezentować się na biurku za sprawą delikatnego podświetlenia. Jednak decydującymi aspektami w tym przypadku są ergonomia oraz świetnie pracujący sensor. Urządzenie przypadnie do gustu przede wszystkim osobom, które stosują palm grip, ponieważ już od pierwszych minut ręka dłoń spoczywa wygodnie i nie męczy się nawet wielogodzinną rozgrywką. Wspomnieć trzeba także o Pixart 3389, czyli szybkim i precyzyjnym czujniku optycznym o rozdzielczości do 16000 DPI. To dzięki niemu ruchy kursora są płynne i dobrze odzwierciedlone. Można wręcz powiedzieć, że nasze szanse w sieciowych grach rosną. Do tego mamy bardzo elastyczny kabel oraz siedem przycisków, które nie zawiodły nas w żadnej sytuacji. Do tego zastosowane tutaj przełączniki Huano mają wytrzymać około 20 milionów kliknięć, co sugeruje, że gryzoń będzie służył nam latami. My ze swojej strony polecamy DM2 Supreme każdemu, kto ceni sobie wysoki komfort użytkowania, a także nie chce wydać majątku. Cena około 150 złotych jest bardziej niż atrakcyjna w tym wypadku.