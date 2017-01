Corsair K55 RGB i Harpoon – test myszki i klawiatury

Firma Corsair dostarczyła do naszej redakcji dwa bardzo ciekawe urządzenia wskazujące. Pierwszym z nich jest budżetowa klawiatura K55, która oparta jest na przełącznikach membranowych i podświetleniu RGB. Drugim sprzętem jest gryzoń Harpoon z sensorem optycznym Pixart 3320. Jest on najtańszy w ofercie wspomnianego producenta i kosztuje około 120 złotych. Czy te modele, które mają klienta przyciągnąć głównie atrakcyjną ceną okażą się także dobrym wyborem dla bardziej zaawansowanych graczy? Przekonajmy się.

Klawiatura K55 RGB została zapakowana w pudełko z cienkiego kartonu, na którym możemy przeczytać liczne informacje o samym urządzeniu. W środku sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony, a wraz z nim otrzymujemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz odłączaną podpórkę pod nadgarstki. W komplecie zabrakło płyty CD ze sterownikami, bowiem nie mamy tutaj dodatkowego oprogramowania do zarządzania podświetlaniem czy makrami. Wszystko robimy za pomocą dedykowanych przycisków na samej klawiaturze (w locie).

Od razu po wyjęciu z pudełka widzimy, że klawiatura K55 RGB jest sporych rozmiarów, ale pomimo tego nie jest ciężka, ponieważ waży tylko 800 gramów. Została wykonana z wysokiej jakości plastiku, który wygląda na bardzo solidny. Mamy tutaj chropowatą powierzchnię pod klawiszami, a także błyszczącą powierzchnię na górze urządzenia. Wszystko jest ze sobą bardzo dobrze połączone i robi dobre wrażenie.

Charakterystycznym elementem dla modelu K55 RGB są dodatkowe programowalne przyciski po lewej stronie. Są one przyjemne w dotyku i bardzo łatwo je obsłużyć małym palcem w trakcie rozgrywki. Po prawej stronie znalazły się klawisze multimedialne. Na górze mamy regulację głośności, możliwość zmiany piosenki czy zatrzymania odtwarzacza. Kawałek dalej mamy okrągłe przełączniki do zablokowania przycisku Windows i zmiany natężenia podświetlenia klawiatury. Ostatni z przycisków służy do nagrywania sekwencji makro, które zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Testowana przez nas klawiatura oparta jest na przełącznikach membranowych, które cechują się zdecydowanie wyższym skokiem niż konkurencja. Można wręcz powiedzieć, że takim jak wiele modeli mechanicznych. Wciskanie przycisków jest jednak zdecydowanie bardziej miękkie, a także cichsze. Dzięki temu nie powinno nikomu przeszkadzać jak będziemy korzystali ze sprzętu nawet w nocy. K55 RGB posiada także funkcję antyghostingu strefowego, co oznacza, że w jednej chwili mamy możliwość naciśnięcia maksymalnie czterech przycisków jednocześnie. Okazuje się, że w praktyce jest to w zupełności wystarczające.

Przejdźmy jeszcze do podświetlania klawiatury. Producent przygotował nam dwanaście różnych konfiguracji. Klawisze od 1 do 7 podświetlają wspomniane już trzy strefy urządzenia na trzy różne kolory. Oczywiście nie ma problemu, żeby podświetlić całość na jeden kolor. Nie zabrakło także opcji pulsacji w dwóch odmianach. Mamy dostępny także efekt tęczy. Kolory są wyraziste i jasne, więc dla osób, które lubią tego typu efekty to Corsair przygotował naprawdę świetny produkt.

Na spodzie mamy cztery gumki antypoślizgowe – dwie podłużne na dole i dwie okrągłe na górze. Nie zabrakło także dwóch podwyższających, chowanych nóżek. Te jednak nie otrzymały dodatkowych elementów, które zapobiegałyby przesuwaniu się sprzętu po biurku. Jedyną receptą na to może być zakup dużej podkładki pod klawiaturę i myszkę.

Sprzęt podłączamy do komputera za pomocą kabla z wtyczką USB. Ten jest bardzo miękki i pozbawiony oplotu. Wydaje się jednak, że powinien wytrzymać sporo bez uszkodzeń. Jego elastyczność również oceniamy bardzo wysoko.