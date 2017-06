Cooler Master MasterMouse S – test myszki dla graczy

Firma Cooler Master pod koniec zeszłego roku wprowadziła do swojej oferty myszkę MasterMouse S, którą obecnie można nabyć już poniżej 140 złotych. Sprzęt ten został przygotowany z myślą zarówno o graczach prawo, jak i leworęcznych. Jego sercem jest sensor Pixart PMW3330 o maksymalnej rozdzielczości 7200 DPI, którą możemy wygodnie regulować. Jeżeli do tego dodamy pięć programowalnych przycisków i 512 KB pamięci do przechowywania ustawień to klaruje nam się całkiem ciekawy produkt. Jaki tytułowy gryzoń jest w praktyce? Sprawdziliśmy to!

MasterMouse S to urządzenie, które ma być trochę mniej zaawansowaną wersją modelu Pro L, a przy tym znacząco tańszą. Już kiedy spoglądamy na pudełku i widzimy zdjęcie myszki, rzuca nam się w oczy brak jakichkolwiek udziwnień i bardzo prosta budowa. Nowość została przygotowana głównie dla graczy FPS, ale zapewne sprawdzi się także wśród innych odbiorców z uwagi na niezły sensor i antypoślizgową powierzchnię.

Mysz przyjechała do nas zapakowana w standardowe pudło, które możemy łatwo otworzyć z przodu i podejrzeć kupowany produkt. Na poszczególnych ściankach umieszczono specyfikację techniczną urządzenia. W komplecie znajdziemy poza MasterMouse S także skróconą instrukcję szybkiego uruchomienia.

Myszka została wykonana z dużą starannością, a jej wszystkie elementy są odpowiednio spasowane. Grzbiet i boki wykonano z tego samego tworzywa, przez co mają taką samą powierzchnię, a jest to guma utwardzana promieniami UV. To ma sprawić, że będzie ona trwalsza od zwykłej gumy. Dodatkowo jest ona chropowata, a co za tym idzie zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe.

Testowany gryzoń nie należy do największych przez co będziemy chwytali go raczej samymi palcami, chociaż wygodne jest także ułożenie dłoni w szpon (claw). Zalecane ułożenie palców to 1 + 2 + 2. Wyważenie myszki nie budzi zastrzeżeń. Jak już wspomnieliśmy na wstępie MasterMouse S to sprzęt symetryczny (poza przyciskami bocznymi, które są tylko z lewej strony). Same ścianki boczne ułożono pod delikatnym skosem i rozszerzają się one w górę. To sprawia, że mysz nie „ucieka” z dłoni.

MasterMouse S otrzymała w sumie sześć przycisków i rolkę. Klawisze główne są bardzo głośne i mają pokaźny skok maksymalny. Punkt aktywacji położony jest mniej więcej w połowie drogi. Przyciski boczne są lekko wysunięte z obudowy, ale ich położenie jest wręcz idealne. Naciskają się lekko i głęboko.

Na górze widzimy rolkę o wyczuwalnych punktach podczas przekręcania. Służy ona także jako przycisk – ciężko się wciska i słabo odbija. Niestety zdarzają się przekręcenia w czasie wciskania. Nad nią mamy przycisk do zmiany rozdzielczości.

Spód gryzonia wykonano ze zwykłego plastiku. Mamy tam trzy średniej wielkości teflonowe ślizgacze, które zapewniają świetny ślizg bez efektu przyklejenia.

Sprzęt podłączamy do komputera przy pomocy kabla, który jest giętki, ale nie posiada oplotu i może być podatny na uszkodzenia. Co prawda nie plącze się, ale mocno trze o podkładkę czy blat biurka, przez co może przeszkadzać. Naszym zdaniem to niestety jego wada. Podświetlenie w myszce typu RGB jest dwustrefowe. Diody iluminują pod rolką, a także z tyłu myszy mamy podświetlany pasek.