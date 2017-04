Cooler Master MasterMouse Pro L – test myszki

W zeszłym roku firma Cooler Master poszerzyła swoją ofertę myszek dla graczy o model MasterMouse Pro L. Sprzęt ten jest przeznaczony zarówno dla zaawansowanych graczy, jak i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie gier wideo. Gryzoń ma wyróżniać się na tle konkurencji za sprawą dostępnych w komplecie dwóch paneli górnych o różnej długości i dwóch magnetycznych paneli bocznych o zmienionej fakturze. To sprawia, że mysz będziemy mogli dopasować do naszych potrzeb, a także w przyszłości pokusić się o wydrukowanie panelu z własnym wzorem za pomocą drukarki 3D. Nas jednak interesuje przede wszystkim funkcjonalność i jakość wykonania MasterMouse Pro L w związku z czym przyjrzeliśmy się jej bliżej. Zapraszamy do lektury.