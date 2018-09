Cooler Master MASTERMOUSE MM530 – test myszki

Ponownie sięgamy po sprzęt dla graczy. Tym razem przyszedł czas na nową myszkę komputerową ze stajni Cooler Mastera, która należy do średniego segmentu i ma zachęcić klienta sporymi możliwościami przy zachowaniu rozsądnej ceny (około 160 złotych). Jeżeli więc jesteście w trakcie poszukiwań dobrej myszki do gier i przy tym nie chcecie zbankrutować to zapewne warto zapoznać się z tą recenzję, bo być może właśnie MM530 okaże się strzałem w dziesiątkę. Już teraz możemy Wam zdradzić, że jest to naprawdę godny rywal dla wielu droższych modeli innych producentów. Póki co wystarczy, a po resztę szczegółów zapraszamy poniżej i na kolejne strony.