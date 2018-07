Cooler Master MasterMouse MM520 – test myszki

W poniższym artykule przyjrzymy się nowemu gryzoniowi marki Cooler Master, a dokładniej modelowi MM520, który należy do średniej półki cenowej. Obecnie możemy kupić go poniżej 200 złotych. Kiedy popatrzymy na zdjęcia urządzenia nie będziemy zbytnio zaskoczeni. Design nie jest specjalnie atrakcyjny, ale kiedy zapoznamy się z parametrami myszki to powinniśmy być zainteresowani jego nabyciem. Czy jednak rzeczywiście warto postawić na MM520, czy jednak konkurencja ma więcej do zaoferowania w podobnej cenie? Sprawdziliśmy to dla Was. Zapraszamy do lektury.