Cooler Master CK550 – recenzja klawiatury

Tym razem sprawdziliśmy pełnowymiarowy model klawiatury dla graczy o oznaczeniu CK550 od firmy Cooler Master. Sprzęt ten otrzymał przełączniki mechaniczne Gateron w wersjach Blue, Brown lub Red. Do nas trafił ten ostatni. Nowość wyróżnia się podświetleniem klawiszy, aluminiową obudową i solidną konstrukcją. Co prawda nie mamy tutaj dodatkowych przycisków multimedialnych i podstawki pod nadgarstki, jednak nadal sprzęt ten zachęca swoją atrakcyjną ceną, która wynosi w Polsce obecnie poniżej 350 złotych. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać taką kwotę na ten model to zapraszamy do lektury.