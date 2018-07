Bloody Q50 – recenzja myszy

Firmę A4Tech kojarzą chyba wszyscy z Was. Od lat producent ten słynie z urządzeń, które wyróżniają się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jakiś czas temu w sklepach zagościła nowa rodzina Bloody, której przedstawicielowi przyjrzymy się w tym artykule. Mowa tutaj o myszy Q50, która jest sprzedawana obecnie za zaledwie 60 złotych, a zbiera na rynku wiele pozytywnych recenzji. Jeżeli jesteście zainteresowani tym sprzętem to zapraszamy Was do zapoznania się z tekstem tej recenzji.

Mysz przyjechała do nas zapakowana w czarno-szare pudełko. Na froncie mamy przeźroczysty blister, który pozwala zobaczyć urządzenie w realnych rozmiarach przed zakupem. Z tyłu mamy sporo istotnych informacji odnośnie samego sprzętu, opis najważniejszych cech i trochę specyfikacji technicznej.

Mysz przy pierwszym kontakcie robi bardzo dobre wrażenie. Urządzenie cieszy nasz wzrok już od samego początku i na pewno nie da się wyczuć, że jest to sprzęt za jedyne 60 złotych. Jej kształt zdecydowanie sugeruje, że jest to produkt z wyższej półki. Spasowanie elementów i jakość materiałów są jak najbardziej w porządku. Nie ma mowy o jakichkolwiek niedociągnięciach.

Design mocno przyciąga wzrok, bowiem jest krzykliwy. Po podłączeniu urządzenia do portu USB staje się jeszcze bardziej wyrazisty z sprawą podświetlenia za pomocą diod LED. Oczywiście tego typu dodatki mają tylu zwolenników, jak i przeciwników, ale dobrze wiemy, że obecnie wszelkie światełka są na topie i producenci ładują je w swoje sprzęty, gdzie tylko jest to możliwe.

Istotne jednak, że podświetlenie w Bloody Q50 oferuje kilka trybów (stały, oddychający czy też zupełnie można je wyłączyć). W przypadku tego ostatniego podświetlona zostaje jedynie kulka. To chyba najlepsza opcja, dla osób, które cenią sobie bardziej stonowany design. Oczywiście włączenie wszystkich diod prezentuje się bardzo efektownie i zrobi wrażenie przede wszystkim w ciemnym pomieszczeniu. Wystarczy wspomnieć chociażby o migotaniu naprzemiennym, które jest bardzo ciekawą opcją.

Jakiego sensora powinniśmy się spodziewać w gryzoniu za 60 złotych? W tym wypadku A4Tech zaskakuje nas pozytywnie i montuje w Q50 znany i zbierający dobre opinie czujnik Avago 3050. Za zmianę rozdzielczości odpowiadają dwa przyciski, które pozwalają nam to robić „w locie”, czyli bez wychodzenia z gry. Mamy do wyboru wartości od 500 do 3200 DPI, a o tym, który tryb jest aktualnie wybrany informuje nas barwa kulki. Musimy tuta jednak podkreślić, że do wyboru są tylko predefiniowane ustawienia, nie mamy możliwości wyboru swoich ulubionych, które są nam najbardziej przydatne.

Bardzo istotną kwestią jest obecność dodatkowych przycisków. Mamy tutaj trzy umieszczone pod scrollem. Dwa z nich służą do zmiany DPI i o nich już wspomnieliśmy, a trzeci odpowiada za przełączenie się pomiędzy poszczególnymi trybami podświetlenia. Mysz jest przeznaczona dla osób praworęcznych, co oznacza, że na lewym boku, dla kciuka umieszczono dwa przyciski, które nazywamy powszechnie „do przodu” i „do tyłu”. Oczywiście przydadzą się one podczas codziennego surfowania po sieci, jak i w grach, gdzie możemy nadać im odpowiednią funkcję.

Zastosowane przez producent przyciski główne mają wytrzymać 10 milionów kliknięć, co jest bardzo dobrym wynikiem. Na spodzie gryzonia widzimy metalowe ślizgacze, które mają być zdecydowanie bardziej wytrzymałe od konkurencji. Tego niestety nie byliśmy w stanie sprawdzić przez kilka dni testów, ale na pewno dają one myszy bardzo dobry poślizg i sprawdzają się na różnych powierzchniach.