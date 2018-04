Bloody B930 – test klawiatury dla graczy

Do oferty firmy Bloody w 2018 roku trafiły cztery ciekawe modele klawiatur mechanicznych, które są wyposażone w przełączniki optyczne Light Strike, a także podświetlenie RGB. Znajdujemy tutaj modele o oznaczeniach: B930, B965, B810R i B820R. Dzisiaj przyjrzymy się pierwszej z nich, która to posiada także funkcję N-Key Rollover, co pozwala prawidłowo odczytywać jej wszystkie naciśnięte klawisze niezależnie od ich liczby. B930 charakteryzuje się minimalistyczną budową i stabilizacją klawiszy w jednej płaszczyźnie. Jeżeli jesteście ciekawi czy rzeczywiście Boody oferuje obecnie jedną z najszybszych klawiatur gamingowych na świecie i czy warto wyłożyć na nią około 269 złotych to zapraszamy Was do lektury tej recenzji.

Klawiatura Bloody B930 przyjechała do nas w ładnym pudełku, które utrzymane jest w czarnej kolorystyce i ukazuje zdjęcia produktu, logo producenta, a także najważniejsze cechy urządzenia. Więcej szczegółów znajdziemy jednak na odwrocie, gdzie Bloody wyjaśnia na czym polega technologia Light Strike. W środku sprzęt został zabezpieczony za pomocą folii bąbelkowej, co sprawia, że nie musimy się obawiać o transport urządzenia ze sklepu do domu przez firmę kurierską.

Bloody B930 przyjeżdża do nas wraz z kompletem akcesoriów. Mamy tutaj osiem dodatkowych nasadek na klawisze (Q, W, E, R, A, S, D, F) i klucz do ich ściągania. Pierwszy zestaw przycisków jest półprzeźroczysty, dzięki czemu światło łatwo przez nie przechodzi. Drugi komplet nasadek o czerwonej powłoce wykonanej z sylikonu ma nam zapewnić lepszą przyczepność. Tutaj przeźroczyste są tylko literki, więc to one będą świeciły. Do tego w komplecie mamy jeszcze instrukcję obsługi.

Sama klawiatura została wyposażona w 87 przycisków, co świadczy o tym, że jest to model pozbawiony bloku numerycznego. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji mamy więcej miejsca na biurku. Oszczędność miejsca widoczna jest także po zastosowaniu klawisza funkcyjnego do wywoływania poleceń multimedialnych. Może on również służyć do regulacji jasności diod LED i do przełączania się pomiędzy sześcioma efektami, które są dostępne w modelu B930.

Dokoła klawiszy jest widoczna cieniutka, metalowa ramka. Górna krawędź to nic innego jak kawałek aluminium pokryty czarnym malowaniem. Całość jest bardzo ładnie wypolerowana, tak żeby zapewnić elegancki design. W każdym narożniku aluminiowej obwódki mamy małą śrubkę, która ma nadać całości dosyć oryginalnego wyglądu. Poza tym widzimy na klawiszami kierunkowymi małe logo producenta. Tam też są diody informujące o blokadzie przycisku Windows, Caps Lock i Scroll Lock.

Kiedy spoglądamy na klawiaturę B930 z boku to widzimy, że konstrukcja przełączników ma kształt drabiny, co ma zwiększyć komfort i ergonomię. Boki obudowy są wyposażone w podświetlany panel, który oczywiście jest zsynchronizowany z pozostałą częścią urządzenia. Całością można zarządzać przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

Jak widzicie nie mamy tutaj żadnej podstawki pod nadgarstki. Z tyłu mamy umocowany na stałe pleciony kabel z wtyczką USB w czerwonym kolorze z logo Bloody. Jest on dosyć elastyczny i łatwo się układa, co przecież nie zawsze ma miejsce w przypadku tego typu kabli.

Na spodzie urządzenia widzimy cztery gumowe nóżki, które mają zapewnić możliwość utrzymania urządzenia na blacie biurka bez przesuwania się nawet w trakcie dynamicznej rozgrywki. Są także tutaj dwie wysuwane nóżki, które mają gumowe, czerwone wykończenie.

Spójrzmy jeszcze jak prezentują się przełączniki Light Strike (LK) Libra, które wykorzystało Bloody w swojej klawiaturze B930, a także innych modelach. Dostępne są one w dwóch wersjach, a nam akurat przypadła wersja pomarańczowa. Od brązowej różnią się one tylko czasem reakcji. Nasze przełączniki można najłatwiej porównać do Cherry MX Blue. Zapewniają one opóźnienie na poziomie zaledwie 0,2 ms oraz żywotność 100 milionów kliknięć. Przełączniki te różnią się od normalnych tym, że nie posiadają metalowych styków, ale rejestrują naciśnięcia za pomocą czujników optycznych. Na każdym przełączniku mamy pasek stabilizujący, a nie tylko na większych przyciskach jak w przypadku innych modeli. Dzięki temu sprzęt ten może pracować bardziej precyzyjnie niż konkurencja.