Zmniejszanie rozmiarów i popularyzacja DDR5 głównymi trendami rynku komponentów dla przemysłu na rok 2022

Wzrost ilości przesyłanych danych powoduje, że łączność urządzeń z centrami danych będzie musiała zostać zoptymalizowana. Niezbędne będzie więc zwiększenie prędkości przesyłania informacji oraz niezawodności sprzętu. Szacuje się, że do końca 2021 roku na świecie będzie aktywnych ponad 10 miliardów urządzeń IoT, z których każde będzie wymagało połączenia z siecią i czujnikami . Jest to jeden z wielu czynników kształtujących rynek podzespołów, takich jak pamięci RAM czy moduły magazynowania danych. Jakich trendów związanych z komponentami dla przemysłu można spodziewać się w 2022 roku? Ekspert firmy Transcend wskazuje m.in. zmniejszanie rozmiarów sprzętu i popularyzację pamięci w przełomowym standardzie DDR5.

Przyśpieszenie rozwoju IoT

Wartość sprzedaży rozwiązań IoT wzrośnie z 384,5 mld dolarów w 2021 r. do 566,4 mld dolarów w 2027 r., przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 6,7% . Jak wynika z raportu Farnell, rynek IoT skupiony jest wokół trzech segmentów, które odpowiadają za ponad połowę jego wartości. Są to automatyka przemysłowa (25%), automatyka domowa (18%) i rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (12%) . Według IDC, w 2021 r. największa część wydatków na IoT w Europie została przeznaczona na rozwój m.in. modułów i czujników. Dzięki temu inżynierowie mogą rozwijać nowe technologie oraz standardy w zależności od potrzeb rynkowych.

Wzrost znaczenia komponentów przemysłowych

Badania przeprowadzone przez Nokię wskazują, że wartość globalnej ekonomii, której rozwój nastąpi dzięki sieci 5G, wzrośnie do 2030 roku o ok. 8 bln dolarów . Firmy, które zignorują pojawienie się tego standardu, znacznie utracą na konkurencyjności. Wszystkie urządzenia wyposażone w mechanizmy 5G czy loT potrzebują jednak dużych zasobów pamięci – zarówno operacyjnej (RAM), jak też do przechowywania danych.

W przemyśle wykorzystuje się podzespoły o coraz mniejszych rozmiarach, ale zachowanej lub zwiększonej funkcjonalności. Ten trend będzie rozwijał się cały czas także w nadchodzących latach. Przykładem są nośniki pamięci SSD: obecnie kilku producentów oferuje przemysłowe dyski SSD PCIe w zminiaturyzowanym formacie 2230, zapewniające transfer z taką samą prędkością jak w modułach o większych wymiarach. Zamykanie komponentów w coraz mniejszych konstrukcjach ułatwia projektowanie bardziej ergonomicznych maszyn i zwiększanie ich wydajności, np. dzięki możliwości zastosowania dwóch modułów pamięci zamiast jednego. Wpływa też na zwiększenie trwałości urządzeń, które można lepiej zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obecnie najmniejsze moduły pamięci e.MMC mają wymiary 11,5 x 13 x 1 mm i pracują z prędkością większych urządzeń. Należy spodziewać się, że w ciągu kilku kolejnych lat uda się uzyskać jeszcze mniejsze rozmiary tych komponentów.

DDR5 przełomowym standardem

Dużą zmianą w rozwiązaniach przemysłowych w 2022 roku będzie stosowanie kości pamięci RAM w standardzie DDR5. Zapewnia on dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu ze swoim poprzednikiem. W DDR4 obecna była pojedyncza, 64-bitowa magistrala. W technologii DDR5 magistrala każdej kości została podzielona na dwie części po 32 bity, dzięki czemu kilka procesów może być przetwarzanych jednocześnie, zamiast stać w kolejce. Dzięki zastosowaniu mniejszego napięcia poprawiona zostanie integralność odbieranego i wysyłanego przez pamięci sygnału cyfrowego. Dzięki temu nowemu standardowi wzrośnie wydajność komponentów produkowanych do zastosowań przemysłowych. Urządzenia wyposażone w pamięci DDR5 będą pracowały bardziej stabilnie i szybciej. Te czynniki nie tylko pomogą ograniczyć ryzyko zdestabilizowania pracy systemów w przedsiębiorstwie, ale również pozwolą przyśpieszyć część procesów.

Znaczenie oprogramowania dla sprzętów industrialnych

Działanie profesjonalnego sprzętu przemysłowego jest uzależnione m.in. od dostępnego oprogramowania. Producenci maszyn i komponentów industrialnych stawiają na wieloplatformowe i łatwo adaptowalne rozwiązania do zarządzania, monitorowania, zabezpieczania urządzeń czy odzyskiwania danych. Są to elementy, które z roku na rok stają się coraz bardziej kompleksowe i niezbędne.

Niektóre firmy, w tym Transcend, kładą duży nacisk na funkcję interfejsu programistycznego API. Umożliwia ona dostosowanie komponentu do własnego oprogramowania i jego integrację z systemami klienta. Dzięki temu rozwiązania przemysłowe będą jeszcze wydajniejsze i łatwiejsze w użyciu – wskazuje Dante Huang, Sales Manager w firmie Transcend.