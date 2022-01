Trwały dysk PCIe Gen3 x4 od Transcend – MTE 110Q

Firma Transcend prezentuje dysk SSD PCIe – MTE 110Q. Jest on zgodny ze standardem NVMe i wykorzystuje interfejs PCIe Gen3 x4. Oznacza to, że cztery linie PCIe są wykorzystywane do jednoczesnego przesyłania i odbierania danych, co przekłada się na transfery do 2000 MB/s przy odczycie i 1500 MB/s przy zapisie .

Mniej znaczy więcej

Zastosowanie technologii QLC 3D NAND oznacza, że jedna komórka pamięci w MTE 110Q przechowuje 4 bity informacji. Pozwala to na zwiększenie gęstość zapisu danych w stosunku do technologii SLC, MLC czy TLC. Pamięć QLC NAND pozwala na intensywne operacje zapisu oraz odczytu i sprawia, że MTE 110Q jest jedną z pamięci flash o największej gęstości na rynku.

Niezawodna trwałość

Aby zapewnić niezawodność pracy dysku nawet w ciężkich warunkach, MTE 110Q poddawany jest rygorystycznym testom na wszystkich etapach produkcji. Są to m.in. próby wibracji, temperatury i wilgotności, prędkości i funkcjonalności.

Dane pod kontrolą

Bezpłatna aplikacja SSD Scope Pro (udostępniona przez producenta) monitoruje stan dysku, pomaga zachować bezproblemową, wydajną pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.

Gwarancja i cena

Sugerowane przez producenta ceny to 310 PLN za 500 GB i 530 PLN za 1 TB. Nośniki zostały objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją producenta.