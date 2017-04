Zerwij z rutyną, sięgnij po nową Motorola Moto G

27 kwietnia 2017 roku odbyła się oficjalna premiera już piątej generacji cenionych smartfonów Motorola Moto G. Tym razem producent poszedł o krok dalej i do wydajnego, sprawdzonego smartfona w dobrej cenie dodał ważne dla użytkowników funkcje z półki premium.

Motorola daje to, czego oczekują użytkownicy

Każdy używa smartfona na swój własny sposób, ale istnieje kilka rzeczy, które są uniwersalne dla wszystkich. Motorola w badaniu Global Mobile Value Index1 dowiodła, że każda osoba na świecie pragnie smartfonów z półki premium. 63% ankietowanych ceni sobie rozdzielczość i jakość ekranu, 62% długi czas pracy na baterii, a 58% dobry aparat. Nowe Moto G posiadają cechy charakterystyczne dla produktów premium i to bez pójścia na kompromis w kwestii designu, wydajności, a przede wszystkim ceny. 76% osób jest w stanie zapłacić więcej za mocniejszą baterię, a 66 za jeszcze lepszy aparat. Na szczęście nie muszą tego robić, bo wszystko to jest dostępne w smartfonach Moto G piątej generacji.

Aparat, który uchwyci każdy detal

Czy ktoś wyobraża sobie jeszcze smartfon bez aparatu? Nie, bo i po co? W smartfonach Moto G piątej generacji znalazły się świetne kamery, które pozwolą stać się mistrzem fotografii ulicznej, królem Instagrama i idealnego selfie. Obydwa modele zostały wyposażone w szerokokątne, przednie obiektywy o rozdzielczości 5MP, pozwalające wykonywać grupowe selfie. To doskonała wiadomość dla tych, którzy często spotykają znane osoby i nie mogą oprzeć się pokusie zrobienia wspólnego selfie. Nowa Moto G została wyposażona w aparat główny z matrycą 13 MP z funkcją detekcji fazy PDAF, 8-krotnym zoom cyfrowym i lampą doświetlającą LED, a model Moto G5 Plus w najbardziej zaawansowany aparat fotograficzny w swojej klasie. Kamera12MP z wysoką wartością przysłony f/1.7, dużym rozmiarem piksela i podwójną diodą doświetlającą LED oznacza jeszcze lepsze, jaśniejsze zdjęcia i udane ujęcia także po zmroku. Aparat w Moto G5 Plus korzysta z technologii Dual Autofocus Pixels, która to wykorzystuje do ustawiania ostrości 10-krotnie większą liczbę pikseli – dzięki temu aparat wykona precyzyjne zdjęcie o 60% szybciej, niż w modelu poprzedniej generacji. Zarówno Moto G, jak i Moto G Plus oferują specjalne oprogramowanie, które pozwala robić jeszcze lepsze zdjęcia. Tryb profesjonalny daje największe możliwości manualnych ustawień, Tryb Upiększania błyskawicznie robi lekki retusz selfie, a funkcja Best Shot wybiera najlepsze ujęcie spośród kilkunastu zrobionych na chwilę przed i po dotknięciu ekranu.



Chroni to, co najważniejsze

W dzisiejszym świecie informacje mają ogromne znaczenie, a na co dzień niewiele osób zastanawia się nad konsekwencjami kradzieży smartfona, na którym znajduje się wiele poufnych danych. A warto, bo telefony towarzyszą nam w większości codziennych zadań, wysyłamy i odbieramy dziesiątki wiadomości, przechowujemy prywatne zdjęcia i korzystamy z mobilnej bankowości. Jednym z najlepszych i jednocześnie najwygodniejszych sposobów ochrony własnego mienia jest weryfikacja biometryczna. Moto G piątej generacji zostały wyposażone w czytnik linii papilarnych, który nie tylko pozwala odblokować i zablokować ekran, ale może być także wykorzystywany do autoryzacji płatności online oraz… pełni funkcje przycisku nawigacji zastępując tradycyjne „Home”, „Wstecz” i „Lista otwartych aplikacji”.

Ulepszenia Moto

Motorola kontynuuje tradycję umieszczania w swoich smartfonach niemal czystego systemu operacyjnego Android, tutaj w wersji 7.0 Nougat, dodając od siebie kilka Ulepszeń Moto. Kultowe już „dodatki” producenta sprawiają, że korzystanie ze smartfona staje się wygodniejsze. Dzięki Moto Display można bardzo dyskretnie przeglądać powiadomienia i aktualizacje bez konieczności odblokowania ekranu, przejść z powiadomienia do aplikacji i szybko odpowiedzieć na ważną wiadomość, która nie może czekać. Akcje Gestów pozwalają w mgnieniu oka włączyć latarkę, uruchomić aparat, wyciszyć połączenia przychodzące lub przejść w tryb wibracji. Jedyne, co trzeba zrobić to poruszyć smartfonem w odpowiedni sposób.

Dodatkowe punkty za styl

Wielu użytkowników jest w stanie zapłacić więcej za funkcje, które są dla nich naprawdę ważne np. mocniejsza bateria czy lepszy aparat. Istnieje jeszcze jeden ważny element – design urządzenia. Motorola przy projektowaniu piątej generacji Moto G poszła o krok dalej i wykorzystała materiał z półki premium - subtelnie oszlifowane aluminium w najmodniejszych kolorach. Zachwycający wygląd i obecność kultowego znaczka „batwing” idealnie harmonizuje z doskonałymi parametrami technicznymi ukrytymi w tej stylowej i jednocześnie wytrzymałej obudowie. Moto G posiadają hydrofobową nanopowłokę chroniącą przed przypadkowym zachlapaniem oraz świetne ekrany Full HD - 5 cali w Moto G5 oraz 5.2 cala w Moto G5 Plus. Wysokie zagęszczenie pikseli na wyświetlaczu wykonanym w technice IPS gwarantuje niezwykle szczegółowy, ostry obraz z naturalnym odzwierciedleniem kolorów i szerokimi kątami widzenia, dzięki czemu korzystanie ze smartfona jest komfortowe niemal w każdych warunkach.





Smartfon, który może więcej

Moto G piątej generacji zostały wyposażone w wytrzymałe akumulatory zapewniające cały dzień intensywnego działania. Kiedy zabraknie im energii wystarczy zaledwie 15 minut z szybką ładowarką dołączoną do zestawu, by mogły pracować przez 6 dodatkowych godzin. 8-rdzeniowe procesory Qualcomm® Snapdragon™, 3GB pamięci RAM oraz system Android 7.0 Nougat dają gwarancję najwyższego komfortu działania urządzenia, a wbudowana pamięć do 32 GB z opcją rozszerzenia o 128 GB poprzez kartę pamięci powodują, że każdy może używać Moto G na swój własny sposób i mieć pod ręką wszystkie ważne pliki. Doskonały wyświetlacz, złącze mini-jack, obsługa dwuzakresowego Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 4.2 oraz 4G LTE sprawią, że nawet najdłuższa droga do pracy, czy podróż pociągiem zyska zupełnie nowe oblicze. A to dlatego, że kiedy użytkownik może odtwarzać multimedia w wysokiej jakości bez zadyszki sprzętu, a także komunikować się z najbliższymi zawsze wtedy, gdy tylko ma na to ochotę. Dzięki slotowi na dwie karty SIM, Moto G piątej generacji może dzielić funkcje telefonu służbowego i prywatnego, a model Moto G Plus z technologią NFC zastąpi portfel podczas zakupów w galerii handlowej.

Nowe Moto G mają wszystko to, dzięki czemu każdy może używać smartfon dokładnie w taki sposób, w jaki najbardziej lubi. Bez ograniczeń, a wszystko co robi, może robić jeszcze lepiej!

Ceny i dostępność

Smartfony Motorola Moto G5 oraz Moto G5 Plus będą dostępne od maja 2017 roku u oficjalnych partnerów m.in RTV EURO AGD, X-KOM, Media Markt, Komputronik w sklepach stacjonarnych i internetowych

Motorola Moto G5 z 2GB RAM będzie dostępna w cenie: 899 zł, w wersji z 3GB w cenie 949 zł.

Motorola Moto G5 Plus będzie dostępna w cenie 1299 zł.