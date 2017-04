NETGEAR GS110TP, GS510TLP oraz GS418TPP dostępne już w Polsce

O tym, jak ważne jest zapewnienie PoE, przekonała się już niejedna firma działająca czy to w branży hotelarskiej, gastronomicznej, edukacyjnej bądź nieruchomości. Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach NETGEAR wprowadza właśnie na polski rynek serię przełączników PoE GS510TLP, GS510TPP oraz GS418TPP.

Seria przełączników GS510TLP, GS510TPP i GS418TPP zaprojektowana została specjalnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Zwiększają one nie tylko wydajność sieci, lecz także zmniejszają koszty jej eksploatacji i ułatwiają zarządzanie. Co ważne, przełączniki te wspierają technologie VoIP, strumieniowe odtwarzanie multimediów, multicasting, monitoring oraz inne aplikacje intensywnie obciążające sieć.

Oferują one zarówno funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, a także obsługę PoE. Co ważne, zaprojektowano je pod kątem sieci wykorzystujących różne rodzaje multimediów (jak obraz, dźwięk i dane) w ramach jednej platformy. Nie bez znaczenia jest tu także kompleksowe zarządzanie protokołem IPv6, QoS i ACL, które zapewnia ochronę inwestycji i płynną migrację do sieci w standardzie IPv6, co z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagające przedsiębiorstwa.

Dla organizacji ostrożnie wydatkujących budżety najbardziej optymalnym rozwiązaniem do wdrażania urządzenia PoE+ okaże się z pewnością 8-portowy przełącznik GS510TLP z budżetem PoE 75 W. Z kolei dla tych firm, które nabywają infrastrukturę na dłużej, idealne rozwiązanie stanowić będzie 8-portowy model GS510TPP z budżetem PoE 190 W. Najbardziej kompleksowym wsparciem na nieprzewidywalne sytuacje jest zaś 16-portowy model GS418TPP z budżetem PoE 240 W, który oferuje nie tylko łatwy montaż (umożliwiający optymalne umieszczenie zarówno punktu dostępowego, kamery IP bądź punktów końcowych VoIP), lecz także pozwala na efektywne rozmieszczenie systemu samego okablowania – czy to bezpośrednio na ścianie, słupku lub standardowym 19-calowym stojaku.

Cena przełącznika NETGEAR GS510TLP to ok. 900 złotych netto.

Cena przełącznika NETGEAR GS510TPP to ok. 1360 złotych netto.

Cena przełącznika NETGEAR GS418TPP to ok. 1800 złotych netto.