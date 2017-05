ZenFone Live – nowy smartfon od ASUSa z aplikacją do upiększania video selfie

W ostatnich miesiącach portale społecznościowe wzbogaciły się o dodatkowe funkcje do udostępniania video i użytkownicy coraz częściej publikują krótkie filmy zamiast zdjęć. Ten środek przekazu pozwala na dokładniejsze oddanie naszych emocji. Nagrywamy nie tylko otoczenie, ale i samych siebie. Dla takich osób zaprojektowany został ZenFone Live – smartfon z technologią BeautyLive do upiększania video selfie w czasie rzeczywistym. Model ten w tym tygodniu zawitał do polskich sklepów i będzie dostępny w atrakcyjnych kolorach jak: Shimmer Gold, Rose Pink lub Navy Black.

Upiększanie podczas transmisji na żywo do mediów społecznościowych

Dostępna w modelu ZenFone Live (ZB501KL) aplikacja BeautyLive jest pierwszą na świecie, która gwarantuje idealny wygląd użytkownika transmitującego na żywo do mediów społecznościowych. Za sprawą zastosowanych technologii, BeautyLive płynnie wygładza skórę i usuwa jej niedoskonałości. Współpracuje z niemal 30 portalami, w tym z tymi najpopularniejszymi jak Facebook, Instagram czy Youtube – a liczba obsługiwanych serwisów stale rośnie.

ZenFone Live dba nie tylko o wizerunek, ale i o dźwięk. Głos użytkownika będzie idealnie wyraźny dzięki parze mikrofonów, które redukują hałasy otoczenia i wspomagają nagrywanie. Mikrofony doskonale wychwytują mowę, co znacznie podnosi jakość transmisji na żywo bez względu na to czy znajdujemy się na zatłoczonej ulicy, w głośnym barze czy centrum handlowym.

Precyzyjny przedni aparat

Przedni aparat ZenFone'a Live zaprojektowany został pod kątem wykonywania wyraźniejszych i lepszych autoportretów, nawet w trudnych warunkach. Sensor przedniego aparatu otrzymał matrycę z dużymi pikselami 1,4 μm, które wykrywają nawet słabe światło, zwiększając jasność obrazu nawet o 200 proc. w porównaniu z matrycami o mniejszych pikselach. Łagodne doświetlanie fleszem LED uwydatnia naturalny kolor skóry. Soczewka obiektywu przedniego aparatu gwarantuje szeroki kąt widzenia wynoszący 82 stopnie: łatwiej jest zatem kadrować i przesyłać bardziej szczegółowe ujęcia.

W nowym modelu zastosowano także tylny aparat 13 Mpix PixelMaster z przesłoną f/2.0 i pięcioma soczewkami pryzmatycznymi. Wykonamy z nim piękne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Technologia ASUS PixelMaster rozjaśnia ciemne ujęcia nawet o 400 proc. Zwiększa również redukcję szumów i wzmacnia kontrast kolorów o 400 proc. Użytkownicy mają do dyspozycji 12 różnych trybów m.in.: upiększanie w czasie rzeczywistym, Low Light do ujęć w półmroku czy Super Resolution, gwarantujący przepiękne fotografie o wysokiej rozdzielczości.

Potężny dźwięk

Na pokładzie smartfona znajdziemy głośnik, który dzięki pięciomagnesowej konstrukcji oraz metalowej cewce drgającej daje czyste i głośne brzmienie o niezrównanej jakości w każdej sytuacji. Efekt też możliwy jest dzięki zastosowaniu inteligentnego wzmacniacza, który jednocześnie chroni system audio przed uszkodzeniami.

ZenFone Live odtwarza dźwięk o 67 proc. głośniej niż modele poprzedniej generacji. Głośnik odwzorowuje o 17 proc. więcej tonów niskich, a jednocześnie zmniejsza zniekształcenie dźwięku o 15 proc.

Nowoczesny design i kolory

Najnowszy model otrzymał prostą, a zarazem przykuwającą wzrok obudowę z lśniącą powłoką metaliczną. Nie tylko dobrze wygląda, ale jest też przyjemna w dotyku. Użytkownicy mogą wybierać z trzech atrakcyjnych wersji kolorystycznych: złotej Shimmer Gold, różowej Rose Pink i ciemnogranatowej Navy Black.

Wyświetlacz HDz szerokim kątem widzenia, o przekątnej 5 cali, zapewnia jasny obraz. Został pokryty mocnym szkłem, którego narożniki łagodnie zaokrąglono z promieniem 2,5D, co oznacza, że smartfon pewnie i przyjemnie leży w dłoni. Powierzchnia robocza urządzenia jest dobrze zaprojektowana – stosunek ekranu do obudowy wynosi 75 proc.

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

ASUS ZenFone Live (ZB501KL) jest już dostępny w polskich sklepach. Jego cena kształtuje się na poziomie

ok. 699 zł.