ZOTAC International, światowy producent innowacyjnych rozwiązań, zaprezentował nowy model ZOTAC GeForce GT 1030 oparty na uznanej architekturze NVIDIA Pascal™, który zwiększy wydajność PC. Ten wydajny, wyposażony w najnowsze technologie silnik graficzny oferuje również możliwość sprzętowej aktualizacji posiadanego komputera aby sprostać wymaganiom wielu obecnie używanych aplikacji.

Bardzo mały, kompaktowego rozmiaru, ZOTAC GeForce GT 1030 jest wyszukaną konstrukcją zapewniającą satysfakcjonującą wydajność. Zaimplementowana architektura NVIDIA Pascal podnosi poziom multimedialnych doznań ponad możliwości oferowane przez zintegrowane chipy graficzne. Co więcej karta ZOTAC pasuje do 99% systemów, rozwiewając wątpliwości potencjalnych nabywców “czy będzie pasować do mojego PC ?”.

ZOTAC GeForce GT 1030 jest kartą graficzną wykorzystującą szynę PCIE, co pozycjonuje produkt jako doskonały sprzętowy upgrade dla entuzjastów i użytkowników, którzy szukają możliwości skorzystania z najnowszej technologicznie generacji kart graficznych bez konieczności szerszej wymiany komponentów w PC. Karta nie potrzebuje dodatkowego zasilania.

Dodatkowo wyposażony w niskoprofilowy śledź, ZOTAC GeForce GT 1030 można zamontować w najmniejszych systemach.

Energooszczędna architektura NVIDIA Pascal, bezgłośny system chłodzenia, porty DVI-D oraz HDMI 2.0 (4K przy 60Hz) umożliwiają wykorzystanie w kinie domowym, wyświetlenie obrazu na 2 monitorach.

Dołączona najnowsza wersja programu FireStorm umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad ZOTAC GeForce GT 1030, poprzez między innymi ustawianie częstotliwości taktowania GPU, prędkości pracy wiatraczka, monitorowanie funkcji GPU.