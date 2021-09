Zdrowie (smatfona) na budowie

Telefon na budowie nie ma lekko. Pył potrafi przedostać się pod obudowę i np. zablokować przyciski, a woda doprowadzić do zniszczenia elektroniki. Z myślą m.in. o takich warunkach powstały wzmocnione smartfony. Ich konstrukcja jest odporna na pył oraz wodę, jak również upadki. Szeroką ofertę takich urządzeń w swojej ofercie posiada marka Maxcom.

Rozwój telefonii komórkowej sprawił, że w kontakcie ze światem możemy być w każdym miejscu na ziemi. Pojawienie się smartfonów dało nam jeszcze większe możliwości, chociażby te, które gwarantuje stałe połączenie z Internetem. Dziś ciężko jest wyobrazić sobie życie bez tych niewielkich pomocników.

Ważnym jest, aby telefon był dostosowany do potrzeb użytkownika również pod względem wykonywanego zawodu. W tym zakresie specyficzne wymagania sprzętowe ma branża budowlana. Pył, który unosi się w powietrzu, na przykład podczas cięcia ceramiki, może wpływać destrukcyjnie na nieprzystosowany do niego telefon – jego drobinki dostając się pod obudowę mogą zablokować przyciski. O negatywnym wpływie wody na elektronikę nie trzeba nikogo przekonywać. Z myślą o pracy w takich warunkach powstały telefony wzmocnione. W nich nie chodzi o wyścig na liczby, a o niezawodność.

Odporność na pył oraz wodę najczęściej wyraża się poprzez normę IP (od ang. Ingress Protection). Przykładowo w przypadku smartfona Maxcom MS572 mamy do czynienia z oznaczeniem IP68. Oznacza to, że urządzenie jest w pełni odporne na pył oraz wytrzyma zanurzenie w wodzie na głębokości co najmniej 1 metra, przez ponad 30 minut.

Podczas prac budowlanych ryzykiem jest też upadek. Z tego powodu we wzmocnionych telefonach stosuje się odpowiednie rozwiązania. Wytrzymała i elastyczna powłoka obudowy zapewniają odpowiednią amortyzację. Innym newralgicznym elementem, szczególnie w przypadków smartfonów jest ekran. Ten w telefonach typu rugged jest odpowiednio zabezpieczony, np. poprzez zastosowanie Gorilla Glass.

Każda praca w terenie wymaga od telefonu długiej żywotności na jednym ładowaniu. Jedną z ważnych cech wzmocnionego smartfona jest pojemność akumulatora, połączona z odpowiednim, zarządzaniem energią. Na jej zużycie wpływ mają chociażby pracujące w tle aplikacje ale i podzespoły. Ważnym w tym zakresie jest wyświetlaczy – im większy, tym więcej prądu potrzebuje.

Najważniejszym celem w przypadku telefonów wzmocnionych jest zapewnienie łączności, w każdych warunkach. Dlatego powinny być one wyposażone w jak najszersze możliwości w tym zakresie – LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, czy NFC. Ta ostatnia występuje np. w modelu Maxcom MS507, więc z tym smartfonem możemy bez problemu opłacić bezgotówkowo dostawę materiałów.