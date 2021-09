TP-Link Archer AX23 - nowy router w standardzie WiFi 6 z obsługą OneMesh

TP-Link poszerza portfolio produktów o kolejny model routera w standardzie WiFi 6 - Archer AX23. Urządzenie zostało bardzo atrakcyjnie wycenione i szczególnie polecane jest użytkownikom, którzy potrzebują stabilnych i szybkich połączeń dla wielu domowych urządzeń jednocześnie. Router obsługuje technologię OneMesh™, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej oferującym najlepszą jakość połączenia.

Router Archer AX23 to urządzenie pracujące w standardzie 802.11ax (WiFi 6) oraz oferujące do 1,8Gb/s przepustowości w dwóch pasmach (do 1201Mb/s w paśmie 5GHz i do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz). Pasmo 5GHz polecane jest do wykorzystania do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. transmisji wideo w jakości HD, czy rozgrywek online, podczas gdy pasmo 2,4GHz idealnie sprawdzi się do obsługi urządzeń Smart Home, takich jak kamery do monitoringu, inteligentne oświetlenie, ogrzewanie czy obsługi asystenta głosowego. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada protokół WPA3.

W Archerze AX23 zastosowano rozwiązania poprawiające zasięg i wydajność sieci bezprzewodowej. Technologia OFDMA zwiększa wydajność routera i umożliwia podłączenie do sieci bezprzewodowej większej liczby urządzeń, jednocześnie w widoczny sposób zmniejszając opóźnienia w transmisji. Smart Connect odpowiada za automatyczny wybór dla każdego z połączonych z siecią sprzętów mniej obciążonego w danym momencie pasma WiFi. Z kolei funkcja Airtime Fairness sprawia, że podłączone do sieci starsze urządzenia nie powodują spadku jej prędkości. W routerze zastosowano również mechanizm Target Wake Time, pozwalający na wydłużenie czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych i IoT. Z kolei usprawnienie algorytmu oraz połączenie technologii transmisji kierunkowej i mocnych anten wspieranych przez technologię Beamforming (technologia kształtowania wiązki, która umożliwia zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększanie siły sygnału nadawanego w ich kierunku), pozwoli użytkownikowi stworzyć silną i niezawodną sieć bezprzewodową. Archer AX23 posiada także funkcję OneMesh™, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh™ współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Archer AX23 wyposażono w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, dzięki którym użytkownik ma gwarancję szybkich połączeń przewodowych.

Urządzenie jest wstecznie kompatybilne ze standardami 802.11a/b/g/n.

Podobnie jak w przypadku większości sprzętów od TP-Link konfiguracja tego routera jest niezwykle prosta. Dzięki bezpłatnej aplikacji Tether, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, trwa ona zaledwie kilka minut.

Router Archer AX23 objęty został 3-letnią gwarancją producenta. Jego cena wynosi około 260 zł brutto.