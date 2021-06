Zalman Z9 Iceberg White - obudowa dla entuzjastów już drodze do sklepów

Unikalny, charakterystyczny front. Wbudowany holder dla karty graficznej i panel I/O z najnowszymi złączami. Wewnątrz przestrzeń na największe komponenty - trójslotowe GPU, dwudziestocentymetrowe wentylatory czy coolery CPU mierzące 185 mm. Obudowa Zalman Z9 Iceberg White trafia właśnie na sklepowe półki.

Zapowiedziana jakiś czas temu obudowa Zalman Z9 Iceberg White ma łączyć funkcjonalność i elegancki design. Za frontem inspirowanym górą lodową kryje się ponadprzeciętna ilość miejsca. Entuzjaści zmieszczą wewnątrz karty graficzne o długości do 390 mm, a 3 pionowe sloty PCI-Express dają możliwość lepszej ekspozycji tego komponentu. Zadanie ma ułatwić zamontowany fabrycznie holder dla GPU i przygotowane miejsce dla risera PCI-E.



Producent zachęca tu do skorzystania z posiadanego w portfolio modelu RGC 422. Mowa tu o konstrukcji z interfejsem PCI-Express 4.0, która ma zapewniać wydajność praktycznie identyczną jak konfiguracje z kartami montowanymi bezpośrednio w slocie na płycie głównej. Zainstalowane pionowo GPU, podobnie jak pozostałe komponenty, da się podziwiać przez okno, które zostało wykonane z hartowanego szkła o grubości 4 mm.

Przestronna i nowoczesna

Optymalny przepływ powietrza można wygenerować za pomocą siedmiu dodatkowych wentylatorów. Oprócz modeli o średnicy do 140 mm w obudowie Zalman Z9 Iceberg White zmieszczą się także większe, nawet 200-milimetrowe śmigła. Fani aktywnych coolerów CPU także mogą dość swobodnie wybierać. Maksymalna wysokość chłodzenia to 185 mm, a więc znacznie więcej niż w większości obudów z segmentu midi tower.



Osoby preferujące chłodzenia wodne mają miejsce na dwa radiatory o długości do 360 mm. Czystość wewnątrz obudowy Zalman Z9 Iceberg pomagają utrzymać zamontowane w standardzie filtry przeciwkurzowe. Górny jest osadzony w sztywnej ramie, którą da się zdemontować. Dolny to z kolei wariant szufladkowy, który można wysunąć w celu wyczyszczenia.

Obudowa Zalman Z9 Iceberg została wyposażona w panel I/O, który oferuje pięć portów USB. Jeden z nich to USB-C w standardzie 3.1 Gen 2. Cztery pozostałe to USB-A, po dwa w wersji 3.0 i 2.0. Jest też gniazdo audio i przycisk do sterowania podświetleniem LED. Na polskim rynku obudowa Zalman Z9 Iceberg White zadebiutuje w połowie czerwca. Jej sugerowana cena detaliczna wyniesie około 400 zł.



Osoby, które nie chcą czekać i nie potrzebują aż tak przestronnej obudowy, mogą już teraz zamawiać model Zalman Z3 Iceberg, którego front jest utrzymany w podobnym klimacie. Producent pracuje także nad jeszcze mniejszą wersją w formacie mini-ITX, o której więcej będzie wiadomo już niebawem.