W jakie gry wideo warto zagrać?

W obecnej sytuacji, kiedy spędzamy większość wolnego czasu w domu, jako że nie bardzo jest gdzie wyjść ze znajomymi, rozrywka domowa zaczyna być tak ważna, jak jeszcze nigdy dotąd. Oczywiście wiele osób wybierze w takim przypadku siedzenie przy komputerze, telefonie lub konsoli do gier. Niektórzy będą przeglądać Internet, media społecznościowe, fora i blogi, inni oglądać filmy, a jeszcze inni wybiorą dla siebie gry wideo. Oczywiście dziś zajmiemy się tą ostatnią kategorią.

Zanim przejdziemy do konkretów, musisz mieć jednak na uwadze, że gry wideo to pojęcie bardzo szerokie. Może obejmować bardzo zaawansowane i wymagające produkcje określane jako AAA, czyli tytuły stworzone gigantycznym nakładem środków i stanowiące szczytowe osiągnięcia technologiczne (jak na przykład polski Cyberpunk 2077). Mogą to być proste gry przeglądarkowe lub społecznościowe, jak znane swego czasu Ogame lub Farmville. Oprócz tego mogą być to też mniej lub bardziej zaawansowane gry mobilne, dla wielu graczy grających przez Internet, a także gry hazardowe. Postaramy się zaprezentować dzisiaj po kilka propozycji z każdej z tych grup!

Gry komputerowe i konsolowe warte uwagi

Zapewne największa liczba osób skieruje swoje kroki w stronę konsoli lub komputera, by wygodnie się rozsiąść i uruchomić jakąś efektowną grę. Ale w co warto zagrać? To naturalnie zależy od Twoich upodobań, umiejętności oraz możliwości sprzętowych komputera, jakim dysponujesz. Poniżej przedstawimy Ci kilka propozycji, mamy nadzieję, że któraś z nich przypadnie Ci do gustu.

Trylogia Mafia

Mafia to gra wydana po raz pierwszy przez czeską firmę Illusion Softworks w 2002 roku. Przenosi ona gracza do lat 30. XX wieku i fikcyjnego amerykańskiego miasta Lost Heaven wzorowanego na wielu metropoliach tego kraju. Opowiada ona historię taksówkarza, który wskutek zbiegai okoliczności nawiązuje kontakty z mafią sycylijską i następnie rozpoczyna dla niej pracę. Mafia okazała się gigantycznym sukcesem i jest do dziś uważana za jedną z najlepszych gier komputerowych w historii. W kolejnych latach opracowano drugą część, zatytułowaną Mafia II (w 2010 roku) oraz Mafia III (2016 rok). Ta trzecia gra spotkała się z mieszanymi opiniami, jako że odeszła dość mocno od pierwowzoru.

W 2020 roku na rynku pojawiła się Mafia: Trilogy, czyli pakiet wszystkich trzech gier, które zostały mocno zmodernizowane i dostosowane do obecnych standardów (powstały tak zwane remake’i). W efekcie tego powstały trzy gry, w które można grać nawet na niezbyt wydajnych jak na dzisiejsze czasy komputerach, ale wciąż móc cieszyć się jakością dawnej, legendarnej już dziś produkcji bez żadnych problemów z niekompatybilnością.

Desperados III

To kolejna kontynuacja gry z dawnych lat. Grę tę można określić jako strategię czasu rzeczywistego, ale bardzo specyficzną. Otóż akcja toczy się na Dzikim Zachodzie, mapę widzimy z góry, a do dyspozycji mamy kilku bohaterów o różnych umiejętnościach i zadanie do wykonania. Zadaniami mogą być, na przykład wykradzenie dokumentu, uwolnienie kogoś itp. Desperados III to produkt wykorzystujący koncepcję zapoczątkowaną ponad dwie dekady temu w serii gier Commandos, gdzie każda postać na mapie miała przed sobą charakterystyczny zielony stożek symbolizujący pole widzenia. Czy już teraz wiesz na podstawie tej informacji, z jaką grą masz do czynienia?

Niezależnie od tego, czy grałeś w dawne gry tego typu jak pierwsza odsłona Desperados, czy Commandos, czy też nie, naprawdę warto wypróbować tę grę!

Dishonored 2

Pod tym tytułem kryje się kontynuacja wielkiego hitu sprzed kilku lat. Teraz ponownie mamy możliwość wskoczyć w buty królewskiego obrońcy Corvo Attano lub (co jest nowością), wcielić się w Emily Kaldwin, czyli młodą cesarzową. Znów mamy do czynienia ze spiskiem mającym na celu przejęcie władzy i znów możemy rozegrać całą grę na kilka sposobów — albo idąc przez kolejne misje taranem ,mordując wszystkich, jacy się nawiną nam pod ostrze miecza, albo zupełnie inaczej. Dyskretnie skradając się, oszczędzając wrogów i nie powodując zbędnego zamieszania.

Co ważne — gra doceni Twoje wysiłki, zmieniając na bieżąco atmosferę panującą w świecie gry oraz poszczególne wydarzenia. Warto więc rozegrać ją co najmniej kilka razy!

Gry hazardowe, w jakie warto zagrać

Jeśli chodzi o gry hazardowe, to tutaj wskazanie ciekawych pozycji jest jeszcze trudniejsze, jako że mamy do dyspozycji także wiele różnych odmian — i wiemy doskonale, że gracze mają swoje własne upodobania!

Maszyny slotowe

Jeśli chodzi o maszyny slotowe, to zapewne powinieneś zacząć rozgrywkę od legendarnego Starbursta. To gra wydana przez firmę NetEnt w 2012 roku, która do dziś potrafi zachwycić oprawą graficzną, grywalnością i nagrodami. To pozycja obowiązkowa każdego miłośnika automatów do gier.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na takie pozycje, jak na przykład Fire Joker firmy Play’n GO oraz Golden Skulls od NetGame Entertainment. Ale w zasadzie możesz śmiało przeglądać ofertę Play’n GO, NetEnt oraz Microgaming, by znaleźć w tym gronie znakomite tytuły, przy których spędzisz sporo czasu. Zajrzyj na przykład do Vulcan Casino, gdzie znajdziesz mnóstwo doskonałych slotów, do tego w wersji darmowej, do przetestowania przed rozpoczęciem grania na prawdziwe pieniądze.

Nie można oczywiście zapomnieć o takich ponadczasowych hitach, jak gry z progresywną pulą nagród. Mega Moolah, Mega Fortune, Arabian Nights, Major Millions, Hall of Gods, Jackpot Giant, Beach Life itd. Jest ich naprawdę mnóstwo!

Ruletka i gry karciane

Tutaj nie wskażemy Ci jednego tytułu, jako że jest ich na rynku mnóstwo, ale wszystkie mają prawie identyczne zasady. Wybór powinien się więc opierać przede wszystkim o estetykę samej gry, stawki zakładu oraz to, czy jest to gra na żywo, czy też tradycyjna. Grając w ruletkę, wybieraj odmianę europejską — amerykańska ma niższą szansę wygranej, a nie daje niczego w zamian. A w przypadku pokera lub blackjacka, warto rozważyć gry typu multihand, w których możesz rozegrać czasami nawet do 100 rozdań jednocześnie, oszczędzając mnóstwo czasu!

Teraz gdy już wiesz, w co warto zagrać, to pozostaje tylko wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Życzymy zatem wielu przyjemnych chwil spędzonych na graniu!