Zalman Z10, Z10 PLUS i Z10 DUO - seria przestronnych obudów trafia do sprzedaży

Zalman kilka miesięcy temu zaprezentował serię przestronnych obudów z serii Z10, która składa się z podstawowego modelu, a także wariantów PLUS i DUO. Po długich tygodniach oczekiwania produkty w końcu trafiają do sprzedaży.

Obudowy Zalman z serii Z10 wykonane są w formacie ATX Mid-Tower i zostały przystosowane do montażu płyt głównych ATX, mATX lub Mini-ITX. Wymiary produktów to 481 x 220 x 488 mm. W środku każdego modelu można zainstalować dwa dyski twarde HDD 3,5” i dwa SSD 2,5”, a także chłodzenie powietrzne o wysokości do 173 mm i kartę graficzną o długości 395 mm. Jak twierdzi producent, w obudowach można zamontować właściwie wszystkie komponenty pożądane przez entuzjastów, w tym system chłodzenia AiO do 360 mm. Co więcej, w środku przewidziano miejsce dla dodatkowych siedmiu wentylatorów (w sumie do 11 sztuk) i trzech radiatorów.

Na wyróżnienie zasługują także trzy filtry przeciwkurzowe, które zadbają o odpowiednią ochronę podzespołów. Ponadto obudowy wyposażone są w pięć gumowych przelotek i dodatkowe otwory umożliwiające ułożenie przewodów wedle własnych preferencji. W górnej części obudowy znajdziemy czytelny panel z przyciskiem zasilania, reset, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, przycisk LED, a także port USB-C i dwa gniazda USB 3.0.

Obudowa Zalman Z10 w podstawowej wersji wyróżnia się czterema preinstalowanymi wentylatorami i frontowym panelem siatkowym. Wariant Z10 PLUS ma szklany frontowy panel, cztery rotory ARGB i dodatkową podpórkę do regulacji położenia karty graficznej (dostępna także w osobnej sprzedaży pod oznaczeniem ZM-VS1).

Model Z10 DUO posiada wszystkie elementy PLUS-a, jednak w zestawie znajdziemy też opcjonalny panel siatkowy, co oznacza, że decyzja o ostatecznym wyglądzie modelu należy do użytkownika. Ponadto produkt zawiera dodatkowy wspornik PCIe umożliwiający montaż GPU w pozycji wertykalnej.

Obudowa Zalman Z10 została wyceniona na ok. 75 dolarów. Cena modelu PLUS to ok. 100 dolarów, natomiast wariant DUO powinien kosztować ok. 115 dolarów.