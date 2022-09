Hikvision prezentuje karty pamięci SD do zastosowań uniwersalnych

Lider branży Security rozszerza swoje portfolio o kolejne podzespoły komputerowe - karty, pamięci SD marki Hikstorage.

Portfolio Hikvision, międzynarodowego lidera z zakresu systemów bezpieczeństwa i, monitoringu wizyjnego, rozszerza się właśnie o karty pamięci do zastosowań indywidualnych i biznesowych. W bogatej ofercie produktów Hikstorage znajdują się karty pamięci, które, pozwalają na dobre zapomnieć o problemie zbyt małej przestrzeni na dane w smartfonach, tabletach, konsolach, aparatach i innych urządzeniach. Wszystkie produkowane są w fabryce własnej Hikvision, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na trwałość i niezawodność gwarantowane najwyższym poziomem kontroli jakości.

Hikstorage oferuje zarówno podstawowe karty pamięci w standardzie V10, które można wykorzystać jako magazyn danych w smartfonie, nieco bardziej zaawansowane V30 z oznaczeniem A1, idealne do gamingu i nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wyposażone w kości pamięci MLC, niezwykle trwałe karty przeznaczone do najbardziej wymagających zadań, jak firmowy monitoring.

Hikvision M1 to solidna i trwała karta microSD, która oferowana jest w kilku wariantach pojemnościowych – 32, 64 lub 128 GB. Oznaczenie V10 gwarantuje minimalną prędkość zapisu na poziomie 10 MB/s, a UHS-I maksymalną prędkość na poziomie nawet 100 MB/s. To pamięć idealna do smartfonów, tabletów oraz wideorejestratorów nagrywających klipy w rozdzielczości HD lub Full HD, kompatybilna z nowoczesnymi standardami microSDXC i microSDUC.

Hivision G2 to karta microSD dla graczy, która jest odpowiedzią na rosnące wymagania tej grupy użytkowników. Oznaczona została jako V30 A2, co gwarantuje minimalną prędkość zapisu na poziomie 30 MB/s oraz liczbę operacji wejścia/wyjścia na poziomie 4000/2000 IOPS. Karta Hivision G2 świetnie sprawdzi się we wszystkich kompatybilnych konsolach i smartfonach do gier, gdzie kluczową rolę odgrywa wysoka wydajność.

Użytkownicy szukający karty pamięci do wideorejestratorów wysokiej rozdzielczości, kamer, dronów i wszystkich urządzeń, które wymagają wysokiej prędkości zapisu, powinni zaś zwrócić uwagę na Hikvision C1. Dzięki oznaczeniu V30, długiej 7-letniej gwarancji i standardowi UHS-I, zapewnia ona optymalną pracę wszystkich urządzeń przechwytujących wideo i/lub dźwięk.

A jeśli liczą się przede wszystkim trwałość i niezawodność, bo karta pamięci trafić ma do systemu monitoringu firmy, to wybór jest oczywisty - Hikvision H1. To nośnik wyposażony w kości pamięci MLC, gwarantujące znacznie wyższą trwałość oraz mniejszą wrażliwość na błędy w zapisie danych niż karty pamięci bazujące na kościach TLC. Hikvision H1 potrafi przetworzyć nawet 10 tys. cykli P/E, czyli ponad 3 razy więcej niż najwyższej jakości microSD wyposażone w TLC. Karta wspiera również technologię monitorowania aktywności i jest odporna na ekstremalne warunki pogodowe, a klasa prędkości Class 10 oznacza zapis danych na poziomie przynajmniej 10 MB/s. Hikvision H1 dostępne jest w kilku wersjach pamięci, tj. 32, 64, 128 oraz 256 GB.