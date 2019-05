Zalman X3 - minimalizm i elegancja

Obudowy Zalmana z rodziny Z to popularne rozwiązania skierowane do użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. Wraz z nowym rokiem firma postanowiła jednak nieco odświeżyć i rozszerzyć swoją ofertę. Obudowa X3 ma szansę przemówić do wyobraźni przede wszystkim entuzjastów komputerowych technologii.

Zalman X3 to obudowa typu Midi Tower ATX, która oferuje sporo przestrzeni na podzespoły komputerowe. Bez przeszkód pomieścimy zasilacz o długości do 180 mm, chłodzenie procesora o wysokości 170 mm oraz kartę graficzną nieprzekraczającą 270 mm. W odpowiednim wyeksponowaniu GPU i innych komponentów pomoże boczny panel wykonany z hartowanego szkła.

Połową sukcesu udanego zestawu komputerowego będzie należyta cyrkulacja powietrza. Na froncie można zamontować trzy wentylatory 120 lub 140 mm. Na górze zmieścimy dwa analogiczne wentylatory lub radiator chłodzenia wodnego o wymiarach 120 albo 280 mm. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce na pojedynczy wentylator do 140 mm. Zalman X3 w standardzie ma już zamontowane cztery wentylatory ZM-RDF120. Oczywiście, na froncie, górze oraz pod zasilaczem nie mogło zabraknąć stosownych filtrów przeciwkurzowych. Jedną z większych zalet X3 ma być łatwy montaż kluczowych komponentów niewymagający od użytkownika dodatkowych narzędzi.

Czym byłaby obudowa skierowana do entuzjastów bez podświetlania RGB. Oprócz wentylatorów na froncie dodatkowy akcent świetlny znajdziemy na krawędziach górnego panelu obudowy. Uzupełnieniem będzie funkcja RGB Sync Addressable, pozwalająca na kontrolę oświetlania z poziomu oprogramowania. Zarządzanie podświetleniem można wykonać również z panelu przedniego, gdzie znajdują się porty USB 3.0 i 2.0.

Obudowa Zalman X3 została wyceniona na 499 zł.

Specyfikacja techniczna:

• Typ obudowy: ATX Midi Tower

• Wymiary: 210 x 470 x 433 mm

• Maksymalna długość PSU: 180 mm

• Maksymalna długość GPU: 270 mm

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm

• Radiator: 120 lub 240 mm

• Sloty kart rozszerzeń: 7

• Miejsce na dyski: 2x 2.5" / 2x 3.5"

• Wentylatory:

Front: 3x 120 mm lub 3x 140 mm

Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

Tył: 1x 120 mm lub 1x 140 mm

• Przedni panel: Zasilanie / Reset / Audio / 2x USB 2.0 & 3.0 / kontrola LED

• Boczny panel: metal i hartowane szkło