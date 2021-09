Zalman S3 - elegancka i funkcjonalna obudowa dla peceta

Klasyczna czerń, proste linie, szczotkowany front z metalowymi wlotami powietrza. Wewnątrz miejsce na osiem wentylatorów, które mają zapewnić płynny obieg powietrza oraz wydajne podzespoły. Można je podziwiać przez przezroczysty panel boczny. Oto w największym skrócie obudowa Zalman S3.

Zalman S3 to lekka (3,7 kg), kompaktowa obudowa midi tower. W środku zmieszczą się standardowe płyty główne ATX, jak również karty graficzne o długości do 330 mm. Chłodzenie procesora może mieć do 156 mm wysokości, a w sukurs mogą mu przyjść dodatkowe wentylatory. W środku zmieści się ich osiem, a zasysanie powietrza do wnętrza wspomagają pokaźne wloty powietrza wkomponowane w przednią ściankę.



W standardzie producent dołącza tylne śmigło, którego zadaniem jest wyciąganie ciepłego powietrza na zewnątrz. Budowany PC można wyposażyć w maksymalnie siedem kart PCIe oraz cztery dyski. Ich montaż nie wymaga użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza także powinien być szybki i bezproblemowy. Akrylowy panel boczny, który eksponuje zainstalowane komponenty, można zdemontować wyłącznie przy pomocy dłoni.



Obudowa Zalman S3 jest wyposażona w filtry przeciwkurzowe. Górny jest magnetyczny i ma nie tylko chronić wnętrze przed przenikaniem kurzu, lecz także ułatwiać cyrkulację powietrza. Konstrukcja posiada wydzieloną przestrzeń na zasilacz (maks. 180 mm) oraz funkcjonalny panel I/O na górnej ściance. Obejmuje on trzy porty USB (1 x 3.0, 2 x 2.0), dwa złącza audio i oddzielne przyciski zasilania i resetu.



Osoby, które chciałyby kupić obudowę Zalman S3, znajdą ją w ofertach polskich sprzedawców. Jej cena oscyluje w okolicach 190 złotych.

Dane techniczne:

• model: S3

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 451 x 189 x 412 mm

• materiał: stal, szkło akrylowe, tworzywo sztuczne

• waga: 3,7 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 156 mm

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2

• liczba zatok 3,5”: 2 x typu combo 2,5”/3,5”

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu

o 2 x 120 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

o 2 x 120 mm na dolnej komorze

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe