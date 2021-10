Zalman Reserator5 - chłodzenie AiO bez kompromisów

Zalman Reserator5 Z24 i Z36 to chłodzenia AiO adresowane do entuzjastów. Posiadają one pompy z dwoma wirnikami (Dual Blade), pozwalającymi na niezależną obsługę dopływu i odpływu cieczy. Użytkowników urzec mają kultura pracy, osiągi i trwałość oraz możliwości personalizacji podświetlenia.

Zalman Reserator5 to chłodzenia typu AiO. Seria obejmuje dwa modele - Z24 z radiatorem o długości 240 mm i Z36 z chłodnicą 360 mm. Urządzenia są napędzane przez autorską, opatentowaną przez producenta pompę z dwoma wirnikami. Pozwalają one na niezależną obsługę dopływu i odpływu cieczy, co ma skutkować mniejszym obciążeniem pompy. Dzięki temu ma też zwiększyć się jej żywotność przy jednoczesnym ograniczeniu ilości generowanego hałasu.

Również wydajność ma ulec poprawie, a to za sprawą ograniczenia ilości płynu pozostającego wewnątrz pompy. Dane techniczne mówią o przepływie nawet 0,85 litra cieczy w ciągu minuty. Tempo pracy, zarówno pompy, jak i wentylatorów tłoczących powietrze przez chłodnice, jest sterowane niezależnie metodą PWM. Są tu oddzielne krzywe, które przekładają się na prędkości obrotowe w zależności od temperatury procesora. Pompa nie pracuje więc cały czas na pełnych obrotach jak w wielu coolerach AiO.

W zależności od długości chłodnicy, zestawy Zalman Reserator5 posiadają dwa (Z24) lub trzy (Z36) wentylatory. Śmigła mają po 120 mm średnicy i łożyskowanie EBR. Wraz ze zoptymalizowanym kształtem łopatek, powinny zapewnić długą i bezawaryjną pracę przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu i wibracji. Żywotność wentylatorów oszacowano na 50 000 godzin, co daje ponad 17 lat pracy po 8 godzin dziennie. Poziom generowanego hałasu ma nie przekraczać 37 dB(A), czyli szmerów w domu.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to wartość dla maksymalnej prędkości obrotowej (2000 obr./min.), kiedy to śmigła przepompowują do 131,45 m sześciennych powietrza na godzinę. To zaś nie powinno zdarzać się zbyt często. Entuzjaści maksymalnych osiągów mogą z kolei dołożyć drugi komplet wentylatorów w konfiguracji pull & push, czyli pobierającej i odprowadzającej. Pozwalają na to otwory montażowe po obu stronach chłodnicy.

Chłodzenia Zalman Reserator5 Z24 i Z36 posiadają podświetlenie LED. Adresowalne diody RGB umieszczono na blokopompie. Iluminacją można zarządzać korzystając z oprogramowania płyty głównej. Producent deklaruje współpracę z systemami: Aura Sync, RGB Fusion 2.0, Razer Chroma, Mystic Light, Spectrum RGB i Polychrome Sync. Można też zaopatrzyć się w kontroler Z-Sync i skorzystać z oprogramowania Zalmana.

W komplecie z AiO Zalman Reserator5 znajduje się pasta termoprzewodząca ZM-STC8, która ma efektywnie przewodzić ciepło z odpromiennika procesora do miedzianej podstawy z paletą mikrofinów, przekładających się na 220 cm kw. powierzchni wymiany cieplnej.

Reserator5 ma być dostępny w Polsce na początku przyszłego roku, wtedy też poznamy jego cenę. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - biała i czarna.