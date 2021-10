WD Blue SN570 NVMe – szybki SSD dla cyfrowych twórców

Z opublikowanego niedawno raportu wynika*, że na całym świecie aktywnych jest obecnie ok. 50 mln osób, których profesję można opisać jako „cyfrowy twórca”. We wciąż zmieniającym się świecie termin „twórca” oczywiście wciąż ewoluuje i dziś do tej kategorii zaliczają się nie tylko graficy czy twórcy wideo, ale również twórcy treści, projektanci UI/UX, artyści, ilustratorzy, architekci, inżynierowie, studenci, przedsiębiorcy i wiele innych zawodów.

Cechą wspólną wszystkich tych twórców jest fakt, iż podczas tworzenia ich cyfrowych dzieł stale przetwarzane są ogromne ilości danych – dlatego tak ważne jest dla nich korzystanie z szybkiego i niezawodnego urządzenia storage, które usprawni ich proces twórczy, pomoże nadążać za kolejnymi nowymi pomysłami i zadba o bezpieczeństwo danych. Współcześni twórcy potrzebują technologii, która nie będzie ograniczać ich kreatywności i pozwoli im pracować bez obaw o bezpieczeństwo danych czy szybkość zapisu.

Western Digital, globalny lider segmentu infrastruktury danych, zaprezentował właśnie nowy produkt dla szybko powiększającej się społeczności cyfrowych twórców: WD Blue™ SN570 NVMe™ SSD. Nowy wewnętrzny nośnik flash jest potężnym rozwiązaniem, idealnym dla użytkowników chcących zmodernizować swój komputer lub stworzyć nowy zestaw PC.

“Złożone zadania obliczeniowe wymagają wysokiej wydajności i niezawodności – a odpowiednio dobrane rozwiązanie storage może znacząco ułatwić proces twórczy i zwiększyć produktywność. Nasz nowy WD Blue SN570 NVMe SSD został stworzony z myślą o twórcach – zapewnia szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność, które pozwolą im zrealizować ich wizje” – wyjaśnia Eric Spanneut, wiceprezes ds. Client and Enterprise SSDs w dziale Flash Business firmy Western Digital.

Aby jeszcze bardziej zainspirować twórców, każdy nabywca WD Blue SN570 NVMe SSD otrzyma miesięczny dostęp do usługi Adobe Creative Cloud,** zapewniającej możliwość korzystania z najlepszych aplikacji dla kreatywnych użytkowników, w tym Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro and InDesign.

“Ludzie są niezwykle kreatywni i tworzą zarówno w domu, jak i w podróży – co stawia coraz większe wymagania przed ich sprzętem. Łącząc siły z Western Digital możemy wyposażyć cyfrowych twórców w narzędzia, które pozwolą im wygodnie pracować, niezależnie od tego gdzie i kiedy wpadną na nowy, niezwykły pomysł” – wyjaśnia Marc Leibowitz, Vice President ds. Global Strategic Partnerships w Adobe.

Twórz bez ograniczeń z dzięki nośnikowi NVMe SSD

Nowy WD Blue SN570 NVMe SSD został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości i połączeniu najwyższej wydajności z niewielkimi gabarytami – a wszystko to przy zachowaniu niewielkiego zużycia energii.

Kluczowe zalety WD Blue SN570 NVMe SSD:

• Technologia NVMe: twórz szybciej, zużywają mniej energii. Dzięki szybkości odczytu sięgającej 3,500MB/s† (modele 500GB‡‡ - 1TB‡‡), system może działać nawet 5x szybciej niż w przypadku używania najszybszego nośnika SATA SSD Western Digital.

• Wbudowane wsparcie: pracuj bez obaw o stan urządzenia i bezpieczeństwo danych – oprogramowanie Western Digital® SSD Dashboard umożliwia monitorowanie urządzeniach pod kątem kondycji, dostępnej przestrzeni, temperatury, etc.

• Kompaktowe rozmiary: jednostronny moduł M.2 2280 PCIe® Gen3 x4 NVMe SSD zajmuje niewiele miejsca i idealnie sprawdzi się zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i laptopie.

• Niezawodność: o bezpieczeństwo danych dba m.in. funkcja całościowej ochrony ścieżki danych (end to end data path protection).

Cena i dostępność

WD Blue SN570 NVMe SSD jest już dostępny w Western Digital store oraz u wybranych partnerów firmy. Urządzenie jest objęte 5-letnią, ograniczoną gwarancją*** Dostępne są pojemności od 250GB‡‡ do 1TB‡‡. Ceny zaczynają się od 202,99 PLN.