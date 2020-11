Zalman GigaMax ZM650-GVII - podstawa mocnego PC

Zasilacz Zalman GigaMax ZM650-GVII to konstrukcja, która ma przekonać do siebie osoby szukające mocy i stabilności w niewygórowanej cenie. Producent starał się tu znaleźć złoty środek i w rezultacie powstała jednostka o wysokiej sprawności (80+ Bronze) i mocy, za której jakość Zalman ręczy przez pięć lat.

Zalman GigaMax ZM650-GVII to zasilacz, który może stać się bazą dla wydajnego PC do pracy i gier. Moc 650 W ma tu iść w parze z długoterminową niezawodnością. Świadczyć o tym mają użyte komponenty, wśród których znalazły się wyłącznie aluminiowe kondensatory, mające wytrzymywać temperatury do 105 stopni Celsjusza. Producent zastosował też filtry przeciwzakłóceniowe EMI, konwertery DC-DC i aktywny układ PFC.

Kluczowe elementy zasilacza Zalman GigaMax ZM650-GVII zostały zaopatrzone w radiatory, ułatwiające oddawanie ciepła. Obieg powietrza wymusza z kolei dwunastocentymetrowy wentylator z łożyskiem FDB. W rezultacie konstrukcja uzyskała certyfikat 80 Plus Bronze, potwierdzając swoją sprawność, na poziomie około 88%. Producent na zasilacz udziela pięciu lat gwarancji, co daje nadzieję na długą i bezawaryjną pracę.

Zalman GigaMax ZM650-GVII posiada płaskie okablowanie. Docenią to osoby, którym zależy na niezakłóconym obiegu powietrza wewnątrz obudowy i łatwym układaniu przewodów. Całości dopełnia pakiet zabezpieczeń chroniących podłączony sprzęt: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP i OTP. Na rynkowy debiut zasilacza Zalman GigaMax ZM650-GVII nie trzeba czekać. Jednostka jest już dostępna w sklepach i kosztuje około 250 zł.

Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyskowanie FDB

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus Bronze

o efektywność 85% dla 20% i 100% obciążenia

o efektywność 88% dla 50% obciążenia

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

o ATX 24-pin x1

o EPS 4+4 pin x1

o PCI-E x1 (sumarycznie 2 x 6+2 pin)

o SATA x1 (sumarycznie 3 x SATA)

o SATA / IDE x1 (sumarycznie 2 x SATA, 1 x IDE)

o IDE / FDD x1 (sumarycznie 2 x IDE, 1 x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, niemodularne