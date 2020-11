Western Digital oraz Dropbox przyspieszają wdrożenie najnowocześniejszej infrastruktury chmurowej

Western Digital Corp. poinformował dziś, że firma Dropbox Inc., wiodący dostawca globalnej platformy do pracy grupowej, jest jednym z pierwszych użytkowników, który oficjalnie zakwalifikował do użytku nowe dyski Ultrastar DC HC650 20TB, (nośniki HDD typu host-managed, shingled magnetic recording - SMR). Dyski Western Digital SMR HDD zostaną wykorzystane jako fundamenty systemu storage firmy w jej autorskich, wielo-eksabajtowych systemach. Decydując się na ten krok, Dropbox kontynuuje realizowanie swoich celów strategicznych, polegających na wykorzystaniu rozwiązań zapewniających najwyższą gęstość storage oraz najniższe ogólne koszty użytkowania (TCO) – jednak bez kompromisów w dziedzinie bezpieczeństwa danych i dostępności dla swoich ponad 600 mln klientów online.

“Współpracujemy z Western Digital od wielu lat, na różnych etapach rozwoju naszej platformy storage. Usługi i narzędzia online są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek – więc musimy być w stanie błyskawicznie wprowadzać innowacje, zwiększać zakres funkcji i skalować nasze systemy, by móc pozostać konkurencyjnymi. Nie możemy doczekać się wdrożenia pojemnych dysków SMR 20 TB, co pozwoli nam na ograniczenie wydatków i zapewnienie użytkownikom większej wartości. Western Digital jest dla nas ważnym, strategicznym partnerem i zamierzamy wciąż wspólnie przesuwać granice możliwości chmurowej infrastruktury” – powiedział Andrew Fong, vice president of engineering w firmie Dropbox.

“Dropbox był pionierem, jeśli chodzi o masowe wdrażanie SMR i ten wysiłek zdecydowanie się opłacił, dając firmie pionierską przewagę w kwestii szybkiego wdrażania HDD o najwyższej na rynku pojemności w infrastrukturze chmurowej. Cieszymy się, mogąc kontynuować nasze długoletnie partnerstwo z Dropbox i pomagając firmie skalować jej infrastrukturę i odnosić korzyści wynikające z rosnącego popytu na usługi chmurowe, przestrzeń storage online i narzędzia do zdalnej współpracy” – komentuje Andrew Dorian, vice president działu Enterprise hard drives w Western Digital.

Jako pierwszy na rynku HDD o pojemności 20 TB, model Ultrastar DC HC650 zapewnia niezrównany współczynnik TCO dla wysoce skalowanych organizacji oraz chmurowych centrów danych – pozwalając na znaczne zwiększenie gęstości ich systemów storage oraz na zoptymalizowanie zużycia energii. Chmurowi i korporacyjni klienci doceniają najwyższą pojemność na rynku oraz inne atuty dysków SMR HDD i wdrażają je, by skuteczniej poradzić sobie z ogromnym wzrostem ilości danych. Gdy weźmiemy pod uwagę potrzeby użytkowników działających w skali eksabajtów i związane z tym kwestie kosztów działania centrów danych, to długoterminowe korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania zapewniającego niższy koszt per TV, wyższą gęstość zapisu, niższe zużycie energii oraz wyższą niezawodność mogą być ogromne.

Dodajmy, że w dyskach Ultrastar DC HC650 zastosowano cały zestaw innowacyjnych technologii, włączając w to pierwsze w branży wdrożenie technologii EAMR (energy-assisted magnetic recording), pierwszy w branży trzyetapowy aktuator oraz piątą generację technologii HelioSeal®.

Dyski SMR HDD firmy Western Digital są również integralną częścią Zoned Storage – open source’owej, opartej na standardach branżowych inicjatywy mającej na celu zbudowanie synergii pomiędzy nośnikami SMR HDD oraz ZNS SSD, która pozwoli na efektywne skalowanie centrów danych.