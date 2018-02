Xtorm Limitless – niespotykanie odporny powerbank

Na polski rynek trafia właśnie nowy power bank firmy Xtorm, zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących źródła zasilania, które bez problemów pracować będzie w najtrudniejszych warunkach, czyli model Xtorm Limitless 10 000. Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i podczas wypraw w góry czy nad morze – akumulator zamknięty jest we wzmocnionej, wodoodpornej obudowie, spełniającej wyśrubowane wymagania certyfikatu Mil STD 810G oraz normy IP68.

Xtorm Limitless 10 000 ma wbudowane ogniwa litowo-jonowe o pojemności 10 tys. mAh, co oznacza, że bez problemu może posłużyć do kilkukrotnego naładowania większości smartfonów, nawigacji GPS zegarków sportowych czy odtwarzaczy audio oraz głośników Bluetooth – choć oczywiście może również posłużyć do ładowania tabletów czy przenośnych konsoli do gier.

Jego kluczowym atutem jest jednak ultra solidna obudowa. Zaprojektowano ją tak, by z urządzenia bez obaw można było korzystać w najtrudniejszych warunkach. Obudowa spełnia wymagania zdefiniowanego przez amerykańską armię certyfikatu Mil STD 810G, co oznacza, że skutecznie chroni urządzenie przed skutkami zalania i zanurzenia (o ile zamknięta jest osłona gniazd), upadku, wibracji, działaniem pyłu czy wysokiej/niskiej temperatury. Xtorm Limitless jest również zgodny z normą IP 68 (ochrona przed skutkami zanurzenia i wnikania pyłu). Co istotne, obudowa wyposażona jest w pasek z karabińczykiem, pozwalający np. przypiąć urządzenie do plecaka i mieć je pod ręką na górskim szklaku czy stoku.

Wszystko to czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących niezawodnego, pojemnego powerbanku, z którego użytkownicy będą mogli korzystać nie tylko w pracy w mieście (gdzie także może się zdarzyć, że powerbank spadnie z biurka czy zostanie zalany kawą), ale również podczas wypraw na narty, nad morze, górskich wędrówek czy eskapad offroadowych.

Xtorm Limitless ma także wbudowaną latarkę (z funkcją nadawania sygnału SOS) i wyposażony jest w cały zestaw funkcji gwarantujących prawidłowy przebieg procesu ładowania – urządzenie potrafi m.in. optymalnie dobrać parametry „podawanego” prądu do potrzeb ładowanego urządzenia, obsługuje szybkie ładowanie i ma zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeładowaniem. Co istotne, dołączony do zestawu kabel USB również jest wzmocniony i przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Powerbank mierzy 53x85x20 mm waży ok. 340 g. Wyposażono go w dwa wejścia USB (5V/1A oraz 5V/2.4A). Cenę urządzenia ustalono na 389 zł.