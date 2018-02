Plextor M8V - nowe nośniki SSD

Firma Plextor wprowadziła do swojej oferty nowe dyski SSD z serii M8V. Są one skierowane dla mniej wymagających użytkowników i będą sprzedawane w trzech wersjach pojemnościowych tj. 128, 256 i 512 GB.



Plextor M8V występują w wersji 2,5 cala oraz M.2. W obu przypadkach korzystają one z interfejsu SATA 6 Gbps. Na ich pokładzie znajdują się 64 warstwowe kości BiCS TLC NAND firmy Toshiba, które działają razem z kontrolerem Silicon Motion SM2285. Prędkości odczytu i zapisu dla dysków w formacie M.2 i 2,5 cala są takie same. Model 128 GB oferuje odczyt 560 MB/s i zapis 400 MB/s, wersja 256 GB zapewnia taki sam odczyt oraz 510 MB/s przy zapisie, model 512 GB ma parametry 560/520 MB/s.



Wszystkie jednostki objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Ceny nie są jeszcze znane.