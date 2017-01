Przez najbliższe kilka dni w sklepie internetowym GearBest będzie trwała wyprzedaż smartfonów marki Bluboo. Ceny wyglądają na bardzo atrakcyjne, dlatego uznaliśmy, że warto się im przyjrzeć bliżej.



Pierwszym urządzeniem jest model Bluboo Dual, który otrzymał dwa obiektywy na panelu z tyłu oraz niezłej jakości podzespoły. Phablet swoje możliwości czerpie z układu MediaTek MT6737T, który posiada cztery rdzenie o architekturze ARM Cortex-A53 i częstotliwości taktowania na poziomie 1.50 GHz. Oprogramowanie, które tu znajdziemy to Android w wersji 6.0 Marshmallow. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) na 5.5-calowym wyświetlaczu. Do tego na pokładzie znajdziemy 2GB pamięci RAM i podwójny aparat (13MP + 2 MP), przy którego wykorzystaniu możliwe będzie między innymi zrobienie zdjęć z rozmytym tłem.



Jego cena wynosi tylko 103,99 dolarów (zamiast 149,99 dolarów!), co wydaje się być doskonałą okazją na zakup.



Specyfikacja Bluboo Dual

System: Google Android 6.0 Marshmallow.

Wyświetlacz:5.5” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 pikseli), wyświetlacz IPS, obsługa w rękawiczkach

Procesor:MediaTek MT6737, 4-rdzeniowy procesor (ARM Cortex-A53) o częstotliwości taktowaniu 1.5 GHz,

GPU:ARM Mali-T720 MP1 650MHz

RAM: 2GB,

Pamięć: 16GB, czytnik microSD do 256GB,

Aparat: 13MP (Sony IMX135) + 2MP, 2x dioda LED

Kamera: 5 MP (interpolacja do 8 MP),

Akumulator: 3000 mAh,

Dodatkowe informacje: czujnik biometryczny, metalowa obudowa,dual SIM (hybrydowy)

Wymiary: 151 x 76,3 x 8 mm,

Waga: 153 g.