Firma Antec wprowadzi do sklepów nowy model obudowy komputerowej Cube, którą przygotowała we współpracy z marką EKWB. Sprzęt otrzymał certfyikat producenta systemów chłodzenia wodnego, co potwierdza, że można tutaj wykorzystać tego typu rozwiązania.



Produkt Anteca tak naprawdę nie jest do końca nowy, bowiem prawie taką samą obudowę pokazał ten producent rok temu z logo Razera. Teraz nastąpiła zmiana partnera, którego marka ma pomóc w sprzedaży tego sprzętu. W środku zmieścimy płytę główną mini ITX. Całość wykonano ze stali, aluminium, plastiku i akrylu. Wymiary obudowy to 460 x 250 x 365 mm. Model ten pozwala na montaż trzech kart rozszerzeń, jednego dysku 3,5 cala i dwóch 2,5 cala, chłodzenia na CPU do 190 mm wysokości, karty graficznej o długości 350 mm, zasilacza 200 mm oraz wentylatorów: 1x 180/140 mm z tyłu i 2x 120 mm z przodu. Nie zabrakło także filtrów przeciwkurzowych.



W komplecie otrzymujemy już jeden wentylator z tyłu, podświetlenie diodami LED oraz panel I/O z dwoma USB 3.0 i gniazdami audio. Cena Antec Cube EKWB Edition wynosi 250 euro.