Wakacyjny „must have” od marki Hama

cywilizacji głuszy – zawsze warto spakować do plecaka lub walizki pojemny i wytrzymały powerbank. 26800 mAh, Power Delivery, Thunderbolt 3 i złącze USB-C – z takim zestawem w stylowym powerbanku marki Hama można śmiało ruszać po wakacyjną przygodę.

Szybko, szybciej, najszybciej

Powerbank Hama USB –C o pojemności 26800 mAh to odpowiedź na potrzeby tych klientów, którzy oczekują solidnej pojemności, stabilnego i szybkiego ładowania oraz niezawodności podczas korzystania z wielu typów urządzeń mobilnych. Bardzo szybkie ładowanie zapewniają dwie technologie – Power Delivery oraz Thunderbolt 3, które we wsparciu z wejściem USB-C stanowią niezastąpiony zespół do zadań specjalnych. Wewnątrz urządzenia znajdują się dobrze znane atestowane ogniwa gwarantujące najwyższy standard bezpieczeństwa i jakość. Z kolei wbudowany układ scalony automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie umożliwiający wydajny oraz optymalny proces ładowania. Dzięki temu możemy przestać martwić się o żywotność baterii w urządzeniu mobilnym – jej trwałość jest zachowana i chroniona.

Jest moc, jest zabawa

Korzystacie z MacBooka Apple, Samsunga Galaxy Tab S3, Samsunga Galaxy S9 czy Nintendo Switch? W takim razie powerbank od marki Hama idealnie nada się do zasilania baterii w wymienionych wyżej urządzeniach. Wszystko to dzięki USB-C PD, który obsługuje następujące napięcia wyjściowe: 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V.

Dodatkowo urządzenie posiada dodatkowe dwa gniazda USB typu A 5V/2,4 A. Ładowanie następuje automatycznie, a zintegrowany wskaźnik pojemności LED zasygnalizuje potrzebę podładowania powerbanka. Urządzenie waży 600 g i obudowane jest wytrzymałym materiałem w interesującym, antracytowym kolorze.