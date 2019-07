Druk bez końca: HP prezentuje pierwszą na świecie drukarkę laserową bez kartridży

HP ponownie wyznacza standardy w obszarze inteligentnego druku. Firma wprowadza do sprzedaży HP Neverstop Laser – innowacyjną drukarkę zaprojektowaną z myślą o właścicielach małych firm7 oraz nową odsłonę serii HP Smart Tank, dedykowaną do użytku domowego.

HP Neverstop Laser – koniec z przerwami

HP Neverstop Laser to nowość w portfolio HP. Urządzenie oferujące pierwszą w swojej klasie technologię napełniania, ma wesprzeć Klientów w jeszcze szybszym i bardziej intuicyjnym wykonywaniu zadań.

Drukarka została wyposażona w system ładowania tonera, który umożliwia uzupełnianie zbiornika zaledwie w kilkanaście sekund. Dzięki temu, właściciele małych firm będą mogli bez przeszkód kontynuować pracę, jednocześnie czerpiąc maksimum korzyści z możliwości urządzenia.

- Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi wśród europejskich przedsiębiorców, niemal 75 proc. właścicieli małych firm stwierdziło, że potrzebuję drukarki, której konfiguracja i eksploatacja nie wymagają dużego wysiłku – powiedział Marcin Olszewski, Dyrektor Zarządzający, HP Inc Polska. – HP Neverstop Laser poprzez zastosowanie rewolucyjnego systemu napełniania oraz integrację cyfrową, eliminuje typowe dla dotychczasowych rozwiązań przerwy w druku. Tym samym, zapewnia przedsiębiorcom przewagę konkurencyjną, pomagając im rozwijać ich biznes.

Dodatkowo HP Neverstop Laser wspiera zrównoważony rozwój. Drukarka w 25 proc. została wykonana z surowców wtórnych. Z kolei 75 proc. materiałów wykorzystywanych do produkcji zestawu służącego do uzupełniania tonera, stanowią tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.

HP Neverstop Laser oferuje:

• 5 000 stron bez przerw3 – przed pierwszym uzupełnieniem tonera,

• wygodne i szybkie napełnianie – innowacyjny system pozwala na uzupełnienie poziomu tonera w ciągu 15 sekund2, bez zbędnych opakowań oraz konieczności otwierania trudnodostępnych pojemników,

• jakość oryginalnych materiałów od HP i oszczędność – nawet do 80 proc. niższe koszty4, dzięki wykorzystaniu dedykowanych tonerów firmy HP,

• łączność i mobilność – łatwe skanowanie oraz wygodny druk mobilny z najlepszą w swojej klasie aplikacją HP Smart App.10

HP Smart Tank dla domowego biura

HP Smart Tank to wiodąca w swojej klasie drukarka ze zbiornikami atramentu9. Zaprojektowana z myślą o użytkownikach drukujących duże ilości dokumentów podczas pracy w domu, oferuje szereg rozwiązań ułatwiających szybką i intuicyjną obsługę.

Wśród najważniejszych cech HP Smart Tank 500/600 wyróżnić można:

• kolorowy druk bez przerw:11

o do 18 000 stron w czerni oraz do 8 000 w kolorze,

o zapas atramentu pozwalający nawet na 3-letnią pracę bez potrzeby uzupełniania zbiornika,

• niezawodność oraz o 38 proc.5 szybszy druk w porównaniu z poprzednimi generacjami m.in. dzięki łączność Wi-Fi dual band,

• intuicyjne, oszczędzające czas rozwiązania:

o zintegrowany zbiornik z automatycznym czujnikiem alarmującym użytkownika o niskim poziomie atramentu,

o możliwość tworzenia własnych skrótów w telefonie lub drukarce za pomocą funkcji HP Smart Tasks, dla jeszcze mniejszej powtarzalności zadań,

o automatyczny podajnik dokumentów obsługujący do 35 arkuszy,

o funkcja Easy ID Copy pozwalająca na łatwe skopiowanie dowodu osobistego - przód i tył dokumentu na jednej stronie,

• łączność i mobilność

o łatwe skanowanie i druk mobilny dzięki aplikacji HP Smart App,

• najwyższa jakość druku

o ciemny i wyraźny tekst oraz żywe kolory grafik,

o druk profesjonalnych, bezmarginesowych broszur i zdjęć.

Ceny i dostępność

HP Neverstop Laser będzie dostępna w sprzedaży w lipcu 2019 roku, w cenie od 999 zł.

HP Smart Tank pojawi się na rynku w sierpniu 2019 roku, w cenie od 749 zł.