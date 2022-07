Wakacyjne nowości w ofercie iiyama

iiyama, światowy lider rynku monitorów, rozszerza swoją ofertę o nowe modele z rodziny ProLite oraz miniPC, które zmieniają wyświetlacz w rozwiązanie all-in-one.

ProLite XUB2792HSN-B1

ProLite XUB2792HSN-B1 to nowoczesny 27-calowy monitor edge-to-edge, który doskonale sprawdzi się w zastosowaniach biurowych i domowych. Matryca Full HD (1920 × 1080 pikseli) w technologii IPS zapewnia świetne odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, a wbudowana stacja dokująca ze złączami USB-C i RJ45 (LAN) pozwala na połączenie laptopa z monitorem za pomocą jednego kabla, zapewniającego zasilanie, połączenie z siecią przewodową oraz sygnał wideo. Do wyjścia DisplayPort (MST) można zaś podłączyć drugi monitor, aby stworzyć konfigurację wielomonitorową, a do dodatkowych portów USB mysz, klawiaturę lub kamerę internetową.

ProLite XUB2792HSC-B1

Kolejna nowość iiyama, czyli ProLite XUB2792HSC-B1, również oferuje 27-calową matrycę Full HD IPS o odświeżaniu 75 Hz i wbudowaną stację dokującą ze złączem USB-C, umożliwiającą przesyłanie sygnału do monitora i ładowanie (65W PD) laptopa za pomocą jednego kabla, co pozwala na uporządkowanie miejsca pracy. Panel IPS oferuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia, a funkcja redukcji niebieskiego światła i technologia Flicker-free zmniejszają zmęczenie oczu i oferują bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania. Stopka z regulacją wysokości pozwoli łatwo dopasować położenie ekranu do własnych preferencji, a hub USB podłączyć dodatkowe urządzenia. ProLite XUB2792HSC-B1 to uniwersalny monitor, który sprawdzi się w warunkach domowych, biurowych i komercyjnych.

ProLite XUB2492HSC-B1

ProLite XUB2492HSC-B1 to nieco mniejszy, bo 24-calowy monitor z panelem IPS Full HD i stacją dokującą USB-C, która umożliwia uproszczenie miejsca pracy, dzięki wykorzystaniu jednego kabla zarówno do przesyłania sygnału z notebooka, jak i do ładowania (65W PD) laptopa z monitora. Matryca IPS zapewnia wysoką jakość obrazu z szerokimi kątami widzenia, a także dba o nasz wzrok, oferując funkcję redukcji niebieskiego światła oraz technologię Flicker-free. Monitor jest wyposażony w ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości i funkcją rotacji, co pozwala na łatwe dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji.

ProLite T1624MSC-B1

ProLite T1624MSC-B1 to dotykowy 15,6-calowy monitor Full HD PCAP ze zintegrowanym odtwarzaczem multimedialnym i regulowaną podstawą na zawiasach. Sprzęt otrzymał matrycę Full HD (1920 × 1080 pikseli), a dzięki 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. W połączeniu z panelem IPS monitor zapewnia wyjątkową wierność kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go doskonałym wyborem dla szerokiej gamy wymagających interaktywnych aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać z odchylanej podstawy, aby położyć wyświetlacz płasko i używać go jako tabletu. T1624MSC wyposażony jest w kilka wejść i slot kart SD, a także głośniki stereo zapewniające dobrą jakość dźwięku. ProLite T1624MSC-B1 to idealny ekran do wyświetlania małych interaktywnych treści Digital Signage, zastosowania w InStore Retail i interaktywnych prezentacji.

SPC51001BC-1 i OPC51103BC

iiyama wprowadza do swojej oferty również mini-PC w postaci modułów OPS Slot PC i Slot PC. SPC51001BC-1 otrzymał procesor Intel® Core i5-10400, z kolei OPC51103BC wyposażono w Intel® Core™ i5-1135G7, oba ze zintegrowaną kartą graficzną Ultra HD. Urządzenia mogą się też pochwalić szybkim dyskiem SSD (256 GB), systemem Windows® 10 IoT Enterprise i modułem TPM 2.0 (Trusted Platform Module). iiyama OPS Slot PC i Slot PC pozwalają zmienić interaktywny wyświetlacz wielkoformatowy w rozwiązanie typu all-in-one. W tym celu wystarczy wsunąć moduł w gniazdo kompatybilnego monitora iiyama, by bez dodatkowych kabli cieszyć się pełną kontrolą, bezpieczeństwem i elastycznością Windows 10 IoT i całego ekosystemu Microsoftu.