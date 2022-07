PATRIOT prezentuje VIPER STEEL RGB LOW Latency - wydajne pamięci DDR4 z niskimi opóźnieniami i podświetleniem RGB

VIPER GAMING by PATRIOT, czyli gamingowa marka firmy PATRIOT i światowy lider rynku pamięci, dysków SSD i nośników danych typu flash, prezentuje nowe warianty wysokowydajnych modułów DDR4 - VIPER STEEL RGB.

VIPER STEEL to uznana i nagradzana seria pamięci RAM, skierowana do entuzjastów poszukujących połączenia wysokiej wydajności i konfigurowalnego podświetlenia RGB. VIPER STEEL RGB wyposażono w radiatory wykonane z wysokiej klasy aluminium, które mogą się pochwalić nie tylko efektownym czarnym designem ze złotym logo marki Viper, ale i efektywnym odprowadzaniem ciepła oraz efektownym podświetleniem, pozwalającym na personalizację efektów i synchronizację z systemami RGB najpopularniejszych marek płyt głównych (ASUS/ASRock/MSI/Gigabyte).

Nowe warianty pamięci VIPER STEEL RGB LOW Latency mogą się pochwalić niższymi opóźnieniami, wynoszącymi CL16 dla modułów o prędkości 3200 MHz) i CL18 dla pamięci o taktowaniu 3600 MHz. Pojemności zestawów to 16 GB (2x8 GB), 32 GB (2x16 GB) i 64 GB (2x32 GB). Pamięci Viper Steel są w pełni kompatybilne z najnowszymi platformami Intel i AMD. Producent w trakcie prac nad nową serią poświęcił dużo czasu, aby zagwarantować optymalny balans pomiędzy prędkościami taktowania przy różnych napięciach a czasami opóźnień na poszczególnych progach, z dopasowaniem do profili XMP 2.0. Pozwoliło to zwiększyć efektywność działania i przede wszystkim zminimalizowało ryzyko wystąpienia efektu wąskiego gardła przy komunikowaniu się pamięci z procesorem. PATRIOT stosuje także jeden z najbardziej rygorystycznych systemów kontroli na świecie, który ma na celu spełnienie wszystkich wymagających norm jakości i bezpieczeństwa amerykańskiego rynku konsumenckiego.

Moduły VIPER STEEL RGB objęte są ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta. Pamięci są już dostępne w sprzedaży, a ich sugerowane ceny prezentują się następująco: