Uwolnij się od kabli! Bezprzewodowe nowości od Natec - klawiatura Dolphin i mysz Osprey

Wygodne, praktyczne i trwałe - tego na ogół oczekuje się od wykorzystywanych na co dzień peryferiów. Zaprezentowane przez firmę Natec klawiatura Dolphin i mysz Osprey mają spełniać powyższe wymagania, dodając do nich elegancję i dającą swobodę bezprzewodowość.



Natec Dolphin to smukła, niskoprofilowa klawiatura z minimalnym obramowaniem wokół wyspy z przyciskami. Zamknięta w aluminiowej obudowie oferuje potrójny, bezprzewodowy tryb komunikacji. Użytkownik ma do dyspozycji moduły Bluetooth 5.0, 3.0 i fale radiowe 2.4 GHz. Zasięg, niezależnie od technologii, ma wynosić do dziesięciu metrów.

Klawiatura Natec Dolphin wykorzystuje mechanizm nożycowy (X-Scissors), który odznacza się zarówno cichą pracą, jak i trwałością przewyższającą klasyczne membrany. Dla wygody użytkownika urządzenie wyposażono w zestaw trzynastu klawiszy multimedialnych. Całość zasilana dwoma bateriami AAA jest osadzona na antypoślizgowych stopkach.

W parze z klawiaturą Dolphin debiutuje mysz Natec Osprey. W tym przypadku również producent daje do wyboru trzy standardy łączności bezprzewodowej (BT 5.0, BT 3.0 oraz 2,4 GHz). Gryzoń ma obudowę o symetrycznym profilu, wewnątrz której znalazł się sensor optyczny o rozdzielczości do 1600 DPI, którą można obniżyć w razie potrzeby do 800 lub 1200 DPI.

W swoich materiałach producent podkreśla zastosowanie trwałych przełączników. Podobnie jak w przypadku klawiatury, mysz Natec Osprey jest w stanie pracować w odległości do dziesięciu metrów od komputera. Cechą wspólną prezentowanych nowości są inteligentne systemy zarządzania energią, dzięki którym wymiana baterii nie ma być częstym rytuałem.

Prezentowane nowości powoli zaczynają pojawiać się w sklepowych ofertach. Sugerowana cena dla myszy Natec Osprey wynosi około 55 zł. Za klawiaturę Natec Dolphin trzeba zapłacić około 169 zł. Producent przygotował także zestaw Natec Octopus składający się z klawiatury Dolphin i myszy Osprey. Został on wyceniony na 219 zł.