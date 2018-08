TSMC padło ofiarą ataku ransomware

TSMC to tajwański producent układów scalonych, o którym często słyszymy przy okazji np. prezentacji nowych procesorów obliczeniowych czy graficznych. To właśnie ta firma produkuje chipy dla takich marek jak NVIDIA czy AMD. Jednak głównym źródłem dochodu jest kontrakt z Apple na produkcję procesorów do iPhone, który opiewa na przeszło miliard dolarów. Co w sytuacji, gdy TSMC nie byłoby w stanie wywiązywać się z umowy? Wygląda na to, że właśnie mamy z tym do czynienia, bo według Reutersa, firma padła ofiarą ataku ransomware. Niestety, nie podano o którą konkretnie fabrykę chodzi, ale sama sytuacja jest bardzo ciekawa, ale i niepokojąca.

Jak twierdzi źródło, szkodliwe oprogramowanie podobne do WannaCry zaatakowało nie tylko stacje robocze, gdzie pracują inżynierowie, ale także maszyny do produkcji chipów wyposażone w komputery oparte na niezałatanych Windowsach 7. Maszyny co prawda nie są połączone bezpośrednio z Internetem, ale wystarczy jedno zarażone urządzenie i za pośrednictwem sieci LAN wirus się rozprzestrzenia. Jak doskonale pamiętamy - WannaCry szyfruje dysk żądając okupu w zamian za klucz do odblokowania. W tej sytuacji jest oczywiście jedno wyjście - należy znaleźć źródło infekcji, całkowicie sformatować dyski na komputerach, przywrócić kopie zapasowe i liczyć na to, że wszystko będzie działać... A z tym, jak wiemy, jest różnie. :)

Producent oczywiście przedsięwziął wszelkie kroki w zwalczeniu infekcji i ma nadzieję, że uda się z tym uporać do 13 sierpnia. Wiąże się to naturalnie z kosztami – firma szacowała przychody rzędu 179 milionów dolarów w trzecim kwartale, jednak w związku z tą sytuacją, zyski zostaną zminimalizowane (przerwa w dostawie chipów, koszty na likwidację szkód itd.) do niewielkich sum.

Jeszcze nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na pozostałych producentów współpracujących z TSMC. Póki co, mówi się iż dla Apple nie jest to zbyt kłopotliwa sytuacja, ponieważ mają spore zapasy procesorów i spokojnie „przetrzymają” do uruchomienia fabryki. Na reakcję ze strony AMD i NVIDIA przyjdzie nam trochę poczekać, niemniej mamy nadzieję, że karty graficzne i procesory nie podrożeją.