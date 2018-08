Android 9 Pie z inteligentnymi funkcjami

Google, po długim czasie oczekiwania, zaprezentowało najnowszą odsłonę Androida, oznaczoną cyferką 9 z słodkim dopiskiem Pie. Firma skupiła się głównie nad rozwojem „sztucznej inteligencji” systemu, co ma pomóc w codziennej pracy z Androidem, tak aby dopasował się do konkretnego użytkownika.

Przygotowano cały szereg „inteligentnych” usprawnień, które mają sprawić, by korzystanie z systemu było jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Jeśli nie przekonuje Was dostatecznie technika „Adaptive Battery” (o określonych porach system zmniejsza zużycie baterii np. wyłączając niepotrzebne aplikacje) czy „Adaptive Brightness” (o określonych porach zmniejsza się jasność ekranu, bardziej „inteligentne” niż czujnik), to musicie zapoznać się z „App Actions”.

System, dzięki kilkudniowej nauce zachowania użytkownika, jest w stanie przewidzieć, jakiej aplikacji w danej porze dnia potrzebuje i uruchomi ją w tle, po to by czas oczekiwania na jej start był minimalny. Jeśli np. budzimy się każdego dnia o mniej więcej takiej samej porze (7 rano), telefon może zasugerować uruchomienie map Google i sprawdzić natężenie ruchu w okolicy. Innym przykładem może być słuchana muzyka – jeśli w trybie nauki będziemy uruchamiać np. Spotify, telefon to zapamięta i w kolejnych dniach najpierw zasugeruje otwarcie aplikacji (w tle już będzie czynna), a po wyrażeniu aprobaty, Spotify od razu będzie do dyspozycji. Można oczywiście mnożyć potencjalne zastosowania „App Actions” – system uczy się zachowania się każdej aplikacji.

Nowy sposób zarządzania otwartymi aplikacjami - wystarczy przesunąć palcem po białej kropce

W Android Pie zmieniono także panel nawigacyjny pomiędzy otwartymi aplikacjami, który docelowo ma zastąpić sprzętowy lub programowy przycisk. Od teraz, wystarczy przesunąć palcem po dolnej części ekranu by zobaczyć, co jest w danym momencie uruchomione.

Ostatnią z ciekawych nowości jest Digital Wellbeing (na razie w wersji beta), czyli centrum informacyjne. Znajdziemy tam spis najczęściej otwieranych aplikacji wraz z garściami informacji, a także możliwość ich wyłączenia lub wyciszenia powiadomień.

Pierwszymi urządzeniami, które otrzymają aktualizację są oczywiście telefony od Google, inni muszą jeszcze trochę poczekać. Firma ma nadzieję, że do końca roku uda się dostarczyć oprogramowanie do wszystkich partnerów.