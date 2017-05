Trzy wersje karty EVGA GeForce GT 1030 SC

Firma EVGA pokazała trzy modele kart graficznych GeForce GT 1030, które są dedykowane dla osób szukających tanich rozwiązań i sprzętu o niewielkich rozmiarach. Dwie z kart są w tym wypadku niskoprofilowe.



Nowe modele oparto na procesorze GP108, który taktowany jest z zegarami 1290 i 1544 MHz w Boost. Na pokładzie każdej z nich mamy 2 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 6 GHz oraz interfejs 64 bity (przepustowość 48 GB/s). Pierwszy z modeli to GT 1030 SC Single Slot, który posiada normalnej wielkości PCB, system chłodzenia z jednym wentylatorem, a na śledziu ma dwa wyjścia DVI-D.



GT 1030 SC Low Profile to jednostka niskoprofilowa o systemie chłodzenia zajmującym 1,5 slotu. Oparty jest on na radiatorze i wentylatorze, a na śledziu umieszczono jeden port HDMI 2.0b i jedno DVI-D. Ostatnim urządzeniem w ofercie będzie GT 1030 SC Passive Low Profile, który otrzymał chłodzenie pasywne. Posiada on złącza DVI-D i HDMI 2.0b, a energię pobiera jak poprzednicy ze slotu PCIE i nie potrzebuje dodatkowej wtyczki zasilania.



Ceny kart EVGA nie są jeszcze określone.