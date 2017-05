Fotele Sharkoon – do spania i do grania

Chcesz mieć coś zrobione dobrze – zrób to sam. Te znane nam przysłowie jest nie tylko popularne w Polsce. Niemiecki producent Sharkoon często przypomina sobie o nim w momencie projektowania produktu z nowej kategorii. Na pierwszy rzut oka mamy już dużo foteli gamingowych i raczej nikt nic nowego nie wymyśli. Tutaj jednak Niemcy potrafią nas zadziwić. Mowa o nowych siedzeniach o nazwie Sharkoon SGS3.

Co w nich jest nowego i unikalnego? Dużo rzeczy, ale po kolei. Przy konkurencyjnych modelach koła mają średnicę często 50 mm lub nawet mniejszą przez co cały fotel stoi mało stabilnie. Sharkoon zastosował o wiele większe koła o średnicy 75 mm. Dodatkowo do każdego koła jest osobny „hamulec ręczny”. Po co to wszystko? Ile razy widzieliście sytuacje, że podłączacie kierownicę i pedały, żeby pościgać się z kolegami, a fotel za każdym razem odjeżdża jak dodajecie gazu. Wreszcie nie trzeba przynosić drewnianego krzesła z kuchni, aby wdusić gaz do dechy.

Inną fajną rzeczą w Sharkoon SGS3 są opcje regulacji kątów i wysokości. Samo oparcie można regulować od 90 do 160 stopni, przez co fotel możemy używać nie tylko do grania i pracy, ale także do wygodnego oglądania filmów i co ważne w bezpiecznej pozycji dla kręgosłupa. Tak samo podłokietniki możemy regulować wysokość, kąt a także ich położenie lewo prawo, tak aby były idealnie dopasowane dla naszych rąk. Największy bajer jest jednak w możliwości regulacji fotela jako całości od 0 do 14 stopni. Dzięki blokadzie oraz zamkowi od kąta nachylenia całe nasze siedzenie może być przestawione od pozycji płaskiej pracującej do bardziej wygodnej pozycji kinowej w momencie jak chcemy coś pooglądać i nie musimy cały czas stukać na klawiaturze.

Niemiecki Sharkoon zostawia najlepsze na koniec. Seria Sharkoon SGS3 posiada renomowane certyfikaty bezpieczeństwa i jakości DIN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3, które normalnie występują przy profesjonalnych fotelach biurowych w cenie od kilku tysięcy złotych. Oznacza to też, że np. pracodawca używając dla nas ten fotel, ma całkowitą pewność, że nie będziemy mieć przez niego problemów z kręgosłupem. Przy testach na trwałość robot sprawdzał oparcie i siedzenie 260.000 razy, podłokietniki 60.000 razy, a obrócił się na fotelu 120.000 razy. Żaden inny fotel gamingowy nigdy nie przeszedł tych testów i nie otrzymał certyfikatów potwierdzających, że jest on bezpieczny dla naszego zdrowia.

Dane techniczne:

Nazwa: Fotele Sharkoon SGS3 Gaming Seat

Renomowane certyfikaty bezpieczeństwa i trwałości: DIN EN 1335-1/2/3

Certyfikat od tłoku do podnoszenia fotela: DIN 4550

Wersje kolorystyczne: czarna, czarno-niebieska, czarno-czerwona, czarno-zielona, czarno-biała

Typ pianki: kształtująca wysokiej gęstości

Gęstość pianki: 60 – 65 kg/m3

Konstrukcja ramy: Stal 20-22 mm

Obicie fotela: PVC

Regulowane podłokietniki: 4D

Rozmiar podłokietnika: 27 x 10 cm

Typ mechanizmu: Wielofunkcyjne nachylenie

Zamek do przechylenia: Tak

Blokada od pochylenia: Tak

Regulacja całego fotela: od 0 do 14 stopni

Tłok od podnoszenia fotela: Klasa 4

Materiał pokrywający zagłówek i poduszkę lędźwiową: miękka specjalna tkanina

Podstawa fotela: pięcioramienny stop aluminium

Rozmiar każdego koła: 75 mm z funkcją blokady

Wymagane ręczne złożenie fotela: Tak

Rozmiar siedziska (długość x szerokość): 53 x 50 mm

Maksymalna wysokość siedziska: 55 cm

Minimalna wysokość siedziska: 48.5 cm

Maksymalna wysokość podłokietnika: 38 cm

Minimalna wysokość podłokietnika: 30 cm

Wysokość oparcia: 85 cm

Szerokość ramion przy oparciu: 49 cm

Rozmiar opakowania: (dł. x sz. x wys.): 94 x 71 x 41 cm

Polecana maksymalna wysokość użytkownika: 190 cm

Waga: 25 kg

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

Cechy dodatkowe:

- System umożliwiający pochylenie całego fotela, a nie tylko jego oparcia

- Renomowane certyfikaty bezpieczeństwa i trwałości: DIN EN 1335-1/2/3

- Najbardziej bezpieczny fotel gamingowy dla naszego kręgosłupa.

- Pełna regulacja góra, dół, lewo, prawo – elastyczne podłokietniki 4D

- Regulowane oparcie od 90 do 160 stopni do pozycji prawie leżącej

- Większe koła 75 mm zapewniające większą stabilność

- Każde koło z oddzielną funkcją blokady – idealne dla użytkowników kierownic i pedałów

- Wzmocniona stalowa konstrukcja zapewnia większą długość życia

- Zagłówek i poduszka lędźwiowa w zestawie (można je myć w temperaturze 30 stopni)

- Renomowane certyfikaty umożliwiający korzystanie z tych foteli w każdym profesjonalnym biurze

Sugerowana cena detaliczna: 1290zł brutto

Dostępność: już w Polsce