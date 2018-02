Trust Gaming przedstawia myszkę precyzyjną niczym samurajski miecz

Trust Gaming, popularny producent peryferii komputerowych, zainspirowany legendarnym japońskim mieczem Kusanagi prezentuje najnowszą myszkę dla graczy – GXT 180 Kusan. Z roku na rok rywalizacja w świecie esportu jest coraz zacieklejsza, a poprzeczka zawieszana coraz wyżej. Kusan powstał we współpracy z Epsilon eSports, aby dostarczyć graczom sprzęt, który, podobnie jak broń samuraja, może zdecydować o ostatecznym wyniku pojedynku.

Idealnie dopasowana do dłoni

GXT 180 to mysz stworzona, aby spełnić potrzeby profesjonalnych zawodników. Kusan zaprojektowano z lekkich, ale wytrzymałych materiałów. Jej antypoślizgowa powierzchnia zapewnia idealną kontrolę w każdych warunkach. Dzięki pomocy graczy Epsilon udało się określić idealną wagę i kształt urządzenia, które zapewniają maksimum komfortu podczas długich sesji treningowych i meczy o wysoką stawkę. Mysz waży zaledwie 107 gramów, a jej ergonomiczny design przypadnie do gustu osobom prawo- i leworęcznym. Podświetlenie RGB można dowolnie spersonalizować za pomocą oprogramowania, aby pasowało do reszty akcesoriów.

Stworzona z myślą o zawodowcach

Trust Gaming zadbał o wnętrze myszy. Producent wyposażył ją w precyzyjny, optyczny sensor PixArt 3325 o rozdzielczości do 5000 DPI, który pomoże poprawić statystki celnych strzałów. Każdy z sześciu przycisków można w dowolny sposób zaprogramować i stworzyć przydatne w grach makra. Wielu graczy będzie korzystać z GXT 180 podczas turniejów LAN. We wbudowanej pamięci można zapisać do 5 różnych profili, co poprawi wygodę przy częstej zmianie komputerów. Ponadto, elastyczny gumowy kabel o długości 180 cm jest wytrzymały na naciąganie i zapobiega łatwemu zaplątywaniu się. Wszystko to sprawia, że Kusan jest idealnym towarzyszem każdej imprezy esportowej.