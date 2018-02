Rusza przedsprzedaż smartfonów Xiaomi Redmi 5 i Redmi 5 Plus w oficjalnej polskiej dystrybucji

Smartfony Xiaomi Redmi 5 oraz Redmi 5 Plus jeszcze dziś pojawią się w przedsprzedaży w Mi-home.pl oraz oficjalnym sklepie Xiaomi w serwisie Allegro. Od 13 lutego będzie je można nabyć również stacjonarnie, w sklepie Mi Zone w warszawskim centrum handlowym Arkadia.

Xiaomi Redmi 5 to smartfon z ekranem o przekątnej 5,7 cala i proporcjach 18:9, wyświetlającym obraz w rozdzielczości 1440 x 720 pikseli. Wyposażono go w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 450 i – w zależności od wersji – 2 lub 3 GB pamięci RAM i 16 lub 32 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 3000 mAh, aparat główny wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli, urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 7 Nougat. Xiaomi Redmi 5 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej, różowej i niebieskiej. Ceny detaliczne tego modelu będą zaczynać się od 699 zł.

Xiaomi Redmi 5 Plus pojawi się w sklepach w wersji z 3 GB pamięci RAM i 32 pamięci wbudowanej lub 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Dostępne wersje kolorystyczne to czarna, złota, różowa i niebieska. Smartfon napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 625, a jego system operacyjny to Android 7 Nougat. Ekran o rozdzielczości 5,99 cala wyświetla obraz w rozdzielczości 2160 x 1080 pikseli. Ceny Xiaomi Redmi 5 Plus będą zaczynać się od 899 zł.

Sprzęt zamówiony w przedsprzedaży zostanie wysłany do klientów po 12 lutego.