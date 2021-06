TP-Link TL-SX3008F - nowy zarządzalny przełącznik 10G SFP+ zgodny z platformą Omada SDN

TL-SX3008F to najnowszy w ofercie TP-Link wydajny ośmioportowy przełącznik SFP+ 10G kompatybilny z systemem Omada. Dzięki rozbudowanym opcjom zarządzania urządzenie znajdzie zastosowanie w małych i średnich firmach, w których istnieje potrzeba stworzenia stabilnej, niezawodnej i skalowalnej sieci służącej do przesyłania dużych ilości danych. Zarządzanie siecią ułatwia możliwość zdalnego sterowania poprzez chmurę. TL-SX3008F wyposażono w osiem dzięsięciogigabitowych portów SFP+, dzięki czemu urządzenie świetnie sprawdzi się jako przełącznik szkieletowy w małych i w średniej wielkości infrastrukturach sieciowych. Dzięki slotom 10G SFP+ urządzenie umożliwia zestawienie błyskawicznych połączeń o prędkościach aż 10Gb/s pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sieci, także na duże dystanse. Nowy przełącznik od TP-Link może być zarządzany klasycznie poprzez graficzny interfejs GUI dostępny z poziomu przeglądarki, poprzez wiersz poleceń, a także centralnie, z poziomu chmury dzięki integracji z platformą Omada SDN. Urządzenie wyposażono w porty konsolowe: RJ45 oraz microUSB.

TL-SX3008F posiada szereg, chroniących sieć przed nieuprawnionym dostępem, zabezpieczeń: wiązanie IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control czy DHCP Snooping. Urządzenie obsługuje protokół IPv6 oraz posiada opcję konfiguracji VLAN 802.1Q, dzięki której sieć może być dzielona na odizolowane, mniejsze segmenty, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajność. Switch umożliwia także szybkie wykrywanie najczęstszych ataków DoS, poprzez ich wcześniejsze zdefiniowanie. Z kolei funkcja ACL (Access Control Lists) ma zastosowanie w przypadku blokowania dostępu do określonych zasobów sieci. TL-SX3008F pozwala także na blokowanie transmisji dla określonych źródłowych bądź docelowych adresów MAC, adresów IP, portów TCP/UDP lub VLAN ID. IGMP Snooping pozwala na inteligentne skierowywanie strumieni multicastowych tylko do określonych subskrybentów, a IGMP Throttling oraz IGMP Filtering skutecznie ograniczają nieupoważnionym użytkownikom dostęp do transmisji multicast. Do uwierzytelniania użytkowników starających się o dostęp do sieci przełącznik wykorzystuje szyfrowanie 802.1X oraz serwer Radius.

Funkcje IGMP Snooping oraz QoS L2/L3/L4 zapewniają także lepszą transmisję dźwięku i wideo. Dzięki możliwości określenia priorytetów np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP transmisja dźwięku i wideo jest płynna i bez opóźnień.

TL-SX3008F może być zarządzany przez chmurę dzięki zgodności z platformą Omada SDN, która integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych. Platforma pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami, za pomocą jednego interfejsu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i placówkach.