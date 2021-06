Kingston Digital wprowadza na rynek dysk DC1500M NVMe U.2 przeznaczony dla centrów danych

Kingston Digital Europe Co LLP, spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, poinformowała o wprowadzeniu na rynek DC1500M — nowego dysku SSD U.2 NVMe™ PCIe dla centrów danych, do obsługi obciążeń mieszanych. Urządzenie, w którym wykorzystano wydajny dysk Gen 3.0 x4 PCIe NVMe, zapewnia przewidywalną wydajność losowych operacji wejścia-wyjścia oraz przewidywalne opóźnienia dla wielu różnego typu obciążeń.

„DC1500M został wzbogacony o funkcję obsługi wielu przestrzeni nazw, dzięki czemu idealnie nadaje się dla środowisk obejmujących wirtualizację i hosting stron WWW” ― powiedział Tony Hollingsbee, SSD Business Manager w Kingston EMEA. „Od usług w chmurze o dużej wydajności po przechwytywanie danych multimedialnych i przesyłanie ich do wielu aplikacji opartych na wielkich zbiorach danych (big data), DC1500M wyznacza standardy dla aplikacji, w przypadku których gwarantowanie jakości usług i przewidywalna wydajność mają znaczenie priorytetowe. Centra danych potrzebują niezawodnych, łatwych w serwisowaniu dysków, które są wyposażone w funkcje klasy korporacyjnej ułatwiające dotrzymanie umów dotyczących poziomów usług”.

DC1500M został zaprojektowany z myślą o długotrwałej wydajności. Wydajny interfejs Gen 3.0 x4 NVMe PCIe zapewnia dużą przepustowość i małe opóźnienia na nowych i starszych platformach centrum danych (opóźnienia odczytu/zapisu są spójne i wynoszą odpowiednio <110 µs / <206 µs). Ponadto dzięki obudowie U.2 serwery i macierze pamięci masowej Gen 3.0 i Gen 4.0 mogą natychmiast korzystać z istniejących gniazd PCIe i płyt interfejsu magistrali U.2, a dyski podłączane podczas pracy ułatwiają serwisowanie.

Nowe urządzenie DC1500M jest oparte na wcześniejszych modelach dysków SSD Kingston U.2 NVMe, które odniosły duży sukces na rynku. Zostało wyposażone w zaawansowane funkcje klasy korporacyjnej, które długoterminowo zwiększają wydajność w środowiskach o wysokiej dostępności, takie jak kompleksowa ochrona ścieżki danych, ochrona przed utratą zasilania (PLP) oraz monitorowanie telemetryczne zwiększające niezawodność centrum danych.

Dysk DC1500M dołącza do dysku startowego DC1000B NVMe, dysków SSD SATA VMware Ready™ serii DC500 i dysku DC450R, które razem tworzą najbardziej kompletny zestaw znakomitych rozwiązań klasy korporacyjnej do przechowywania danych dla data centers. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tych dysków, otrzymają znakomite wsparcie przed- i posprzedażowe, z jakiego znana jest firma Kingston, oraz ograniczoną pięcioletnią gwarancję.

DC1500M jest dostępny w pojemnościach: 960GB, 1.92TB, 3.84TB oraz 7.68TB2.