TP-Link RE700X – mocny wzmacniacz sygnału z Wi-Fi 6

RE700X to najmocniejszy w ofercie firmy range extender z obsługą standardu Wi-Fi 6. Idealne sprawdzi się w większych mieszkaniach i domach jednorodzinnych, w których sygnał Wi-Fi z routera jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych.

Wzmacniacz sygnału zapewnia płynne połączenie z siecią urządzeniom w całym domu likwidując martwe strefy Wi-Fi. Produkt pracuje w najnowszym standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax), dzięki czemu zapewnia wyższą wydajność i pojemność sieci, niższe opóźnienia oraz lepszy zasięg, niż podobnego typu urządzenia pracujące w standardzie 802.11ac czy 802.11n. Dzięki wstecznej kompatybilności RE700X z poprzednimi standardami Wi-Fi urządzenie bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi routerami i access pointami dostępnymi na rynku.

RE700X oferuje użytkownikom do 3000 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz). Tak wysoka przepustowość sprawia, że można w jednym czasie wykonywać wiele obciążających sieć operacji: bez problemów i irytujących lagów grać online, pobierać bardzo duże ilości danych, czy też streamować video w rozdzielczości 4K. Produkt wyposażony jest w liczne technologie poprawiające wydajność Wi-Fi, m.in. Beamforming, czyli technologię kształtowania wiązki, czy też OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, a także funkcję HE160 (obsługa kanałów o szerokości 160Mhz). Dodatkowo, funkcja TWT (Target Wake Time) pozwala oszczędzić baterię w podłączonych do sieci urządzeniach mobilnych i smart.

Kolejnym atutem urządzenia jest technologia TP-Link OneMesh™. Dzięki niej w prosty sposób można utworzyć sieci Mesh bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh™, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu. Technologia OneMesh™ gwarantuje także stabilną transmisję danych w całym domu bez spadków prędkości. Pełna lista produktów TP-Link ze wsparciem dla OneMesh™ znajduje się tutaj.

Wbudowany we wzmacniacz gigabitowy port Ethernet pozwala na podłączenie do sieci urządzeń niewyposażonych w kartę Wi-Fi, np. konsol do gier, starszych telewizorów smart czy komputerów stacjonarnych. RE700X może pracować również jako Access Point Wi-Fi 6.

Konfiguracja urządzenia jest bardzo intuicyjna i można dokonać jej na trzy sposoby: poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy. Korzystając z aplikacji TP-Link Tether (dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android) użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.

Więcej informacji na temat RE700X dostępnych jest na stronie internetowej.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 400zł. Produkt objęto 36-miesięczną gwarancją.