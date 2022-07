Kingston prezentuje szyfrowaną pamięć USB z XTS-AES

Kingston Digital Europe Co LLP., oddział Kingston Technology Company Inc. zajmujący się pamięcią flash, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek pamięć flash USB IronKey Locker+ 50 (LP50). Najnowsza pamięć flash USB od Kingston’a zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu sprzętowemu XTS-AES. Chroni też użytkownika przed atakami typu BadUSB i Brute Force.

Kingston IronKey Locker+ 50 oferuje korzystanie z haseł administratora i użytkownika, a także umożliwia ustawienie hasła złożonego lub opartego o frazę. Tryb złożony pozwala używać haseł od 6 do 16 znaków przy użyciu 3 z 4 zestawów znaków. Nowy tryb hasła opartego na frazie pozwala ustawić hasło w oparciu o numeryczny PIN, zdanie, a nawet listę słów o długości od 10 do 64 znaków, wraz z obsługą znaków międzynarodowych. Aby ograniczyć nieudane próby logowania, wystarczy dotknąć przycisku „eye” i zobaczyć wprowadzone hasło. Gdy użytkownik zapomni hasła, można użyć hasła administratora i uzyskać dostęp do danych na nośniku lub zresetować hasło użytkownika.

LP50 został zaprojektowany z myślą o wygodzie – dzięki małej metalowej obudowie i wbudowanej pętli na klucze, a także opcjonalnej funkcji USBtoCloud (ClevX), użytkownicy mogą mieć dostęp do swoich danych w dowolnym miejscu. LP50 jest łatwy do skonfigurowania zarówno dla użytkowników Google Drive, jak i OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox czy Box. Ponadto całe potrzebne oprogramowanie i zabezpieczenia są wgrane w pamięć flash USB, więc nie jest wymagana instalacja dodatkowych aplikacji. Nośnik LP50 działa zarówno w systemie Windows, jak i macOS, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować na wielu systemach.

„Cieszymy się, że możemy zaoferować kolejny produkt dla osób chcących zabezpieczyć swoje wrażliwe dane biznesowe i prywatne” – komentuje Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager, Kingston. „LP50 ma nasze najbardziej pożądane funkcje, możliwość ustanowienia podwójnego hasła, a także nowy tryb frazy, który pozwoli użytkownikom wybrać hasło łatwiejsze do zapamiętania” – dodaje Oscar Escayola Kaloudis.

Kingston IronKey Locker+ 50 jest dostępny w pojemnościach od 16 GB do 128 GB, ma pięcioletnią gwarancję i zapewnioną bezpłatną pomocą techniczną.