TP-Link RE550 – nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1900

Kłopoty z zasięgiem WiFi? Zerwane połączenie podczas przemieszczania się po domu? Uciążliwe buforowanie przy pobieraniu danych? Wszystkie te problemy wyeliminuje nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE550. Urządzenie posiada uniwersalne zastosowanie - współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostępowym oferowanym na rynku.

Wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link RE550 pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5). Urządzenie zapewnia doskonały zasięg sieci bezprzewodowej o prędkości do 600Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz do 1300Mb/s w paśmie 5GHz. RE550 wspiera technologię MU-MIMO 3x3, dzięki czemu może wysyłać pakiety do wielu urządzeń jednocześnie. To sprawia że urządzenie poradzi sobie z jednoczesnym wykonywaniem wielu wymagających zadań, nawet tych, które bardzo obciążają sieć – graniem online, czy oglądaniem filmów i seriali w rozdzielczości 4K. Extender RE550 posiada aż trzy zewnętrzne, regulowane anteny, które zapewniają doskonały zasięg oraz stabilność połączeń.

Wzmacniacz wyposażono także w gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu możemy podłączyć do sieci urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi, takie jak np. komputer stacjonarny, telewizor czy drukarka. Urządzenie posiada również tryb pracy jako Access Point, dzięki czemu można go także wykorzystać jako punkt dostępowy WiFi.

Wzmacniacz sygnału RE550 jest kompatybilny z technologią OneMesh™, która umożliwia zbudowanie wydajnej sieci Mesh z wykorzystaniem dotychczas posiadanych urządzeń sieciowych TP-Link. Urządzenia tworzące sieć OneMesh™ współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu gwarantuje maksimum wygody.

TP-Link dba o to, by oferowane urządzenia były jak najprostsze w obsłudze. Wzmacniacz RE550 jest banalnie prosty w konfiguracji i użytkowaniu. Zarządzanie siecią umożliwia aplikacja TP-Link Tether, którą można zainstalować na każdym urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS lub Android. Dzięki aplikacji użytkownik może w łatwy i wygodny sposób monitorować stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać ustawienia. Urządzenie wyposażono także w inteligentny sygnalizator, który pomaga znaleźć dla niego najlepszą lokalizację, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży i został objęty 3-letnią gwarancją. Jego cena to ok. 270zł.