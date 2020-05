TP-Link przedstawia pierwszy system WiFi Mesh w standardzie WiFi 6

Właściciele wielopokojowych mieszkań lub domów jednorodzinnych często mają problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej lub ze zbyt długim buforowaniem. Jeśli sieć WiFi nie dociera do niektórych pomieszczeń lub jest za słaba, żeby sprawnie transmitować dane, rozwiązaniem problemu może być najnowszy w portfolio TP-Link mesh z obsługą technologii WiFi 6 - Deco X60.

Podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, model X60 pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Jednym z jego największych atutów jest obsługa standardu WiFi 6, dzięki której nowy model zapewni niespotykane do tej pory prędkości, zasięg, pojemość i stabilność transmisji. System Deco X60 zapewnia zawrotne prędkości sięgające łącznie aż do 3000 Mb/s: do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz. Model oferuje WiFi w standardzie 802.11ax i sześć jednoczesnych strumieni danych, co przekłada się na niezwykłą przepustowość i pojemność sieci. W praktyce oznacza to, że można połączyć bezprzewodowo nawet ponad 100 urządzeń i swobodnie grać bez opóźnień w przesyle lub oglądać filmy w świetnej jakości 8K, ciesząc się nieskazitelnością obrazu i dźwięku nawet wtedy, gdy w tym samym czasie pozostali domownicy generują na swoich urządzeniach intensywny ruch danych.

W najnowszym meshu od TP-Link zastosowano także technologie OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Z kolei zastosowanie technologii Beamforming i kolorowania BSS pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń WiFi, redukując zakłócenia sygnału generowane na przykład przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach. Za podłączenie urządzeń kablowych odpowiadają dwa gigabitowe porty Ethernet w każdej jednostce Deco.

Współpracujące ze sobą routery Deco X60 tworzą jednolitą sieć WiFi, dlatego podczas przemieszczania się po domu twój smartfon lub tablet zawsze połączy się z tym routerem, który oferuje najlepsze połączenie - bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości. Dzięki zastosowaniu protokołów roamingowych 802.11k/v/r połączenie kilku jednostek Deco X60 tworzy bardzo wydajną sieć bezprzewodową nawet w wielopiętrowym budynku. W razie potrzeby system można rozbudowywać o kolejne urządzenia.

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeCare, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają użytkownikowi stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do swoich potrzeb. Dzięki rozbudowanym funkcjom kontroli rodzicielskiej zagwarantowanie bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom Internetu nigdy nie było tak proste. Każdy domownik (a także gość) może posiadać osobny profil z ustalonymi limitami czasowymi oraz założonymi filtrami, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Deco X60 wyposażono także w antywirusa oraz QoS (Quality of Service), aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X60 są banalnie proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń. Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi modelami Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa.

Urządzenia Deco X60 są już dostępne w sprzedaży w zestawach po 3 sztuki. W najbliższych miesiącach pojawią się również zestawy obejmujące jedno lub dwa urządzenia. Nowy model został objęty 3-letnią gwarancją producenta.