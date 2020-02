TP-Link przedstawia inteligentne gniazdko o kompaktowych rozmiarach: Tapo P100

Estetyczny, kompaktowy, prosty w użyciu i bardzo funkcjonalny. Taki jest najnowszy Mini Smart Plug WiFi - Tapo P100.

TP-Link rozbudowuje serię urządzeń Tapo o inteligentne gniazdko P100, które sprawi, że Twój dom stanie się bardziej smart. Za jego pośrednictwem można zarządzać podłączonym do niego sprzętem elektronicznym. To doskonała metoda na to by, będąc z dala od domu, uniknąć zmartwień o pozostawione włączone światło, rozgrzane żelazko czy nieprzykręcony na czas nieobecności grzejnik.

Tapo P100 pozwala na tworzenie harmonogramów, dzięki którym o konkretnej godzinie automatycznie włączy lub wyłączy podłączone do niego urządzenia np. wentylator w kuchni, klimatyzator czy światło w akwarium. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala oszczędzić energię elektryczną, ale także podnosi komfort wszystkich domowników. Kolejny przydatny tryb to programator czasowy, dzięki któremu możemy ustawić odliczanie czasu pracy podłączonej elektroniki np. automatycznie wyłączyć toster po dwóch minutach.

Tapo P100 może służyć także jako sposób na zabezpieczenie się przed potencjalnymi złodziejami. Pracujące w trybie zdalnym gniazdko automatycznie włącza i wyłącza światło o różnych porach, skutecznie maskując nieobecność domowników.

Instalacja i zarządzanie gniazdkiem jest niezwykle proste. Wystarczy pobrać darmową aplikację – TP-Link Tapo, by mieć wszystko pod kontrolą. Urządzeniem można również sterować głosem za pośrednictwem Asystenta Google lub Amazon Alexa. Do komunikacji z Tapo P100 nie jest wymagany żaden dodatkowy kontroler czy sterownik, urządzenie komunikuje się wykorzystując domową sieć WiFi.

Smart Plug Tapo P100 ma kompaktową obudowę, zajmuje mało przestrzeni i nie utrudnia dostępu do sąsiednich gniazdek.

Więcej informacji na temat Tapo P100 dostępnych jest na stronie internetowej.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 60zł i został objęty jest 24-miesięczną gwarancją.